SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

O kişiler EYT'yi oturup beklemesin! 45-48-50-52-55 yaşında erken emeklilik mümkün! SGK prim yıl denklemi

TBMM'de gündeme gelecek bu düzenlemeler, milyonlarca ev kadını ve Bağ-Kur'lu esnaf için emeklilik yolunu açıyor. Devlet desteği, erken emeklilik imkanları ve sosyal güvence fırsatları, çalışma hayatı dışında kalanları ve küçük esnafları önemli ölçüde rahatlatacak gibi görünüyor. Bu adımlar, toplumun geniş bir kesimine hitap ediyor ve sosyal güvenlik sistemine erişimi kolaylaştırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:34 Güncelleme 11 Mart 2024, 14:35
O kişiler EYT’yi oturup beklemesin! 45-48-50-52-55 yaşında erken emeklilik mümkün! SGK prim yıl denklemi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma hayatı ile ilgili yapılacak reformlar, milyonlarca insanı yakından ilgilendiriyor. Bu reformlar arasında, ev kadınlarının emeklilik sürecinin kolaylaştırılması ve Bağ-Kur'lu esnaflar için erken emeklilik imkanının sağlanması gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. Gelin, bu önemli değişiklikleri detaylarıyla inceleyelim.

Ev Kadınlarına Emeklilik Fırsatı
Özellikle çalışma hayatının dışında kalan ev kadınları için önemli bir adım atılıyor. Yapılacak düzenleme ile ev kadınları devlet desteğiyle çok daha kolay bir şekilde emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi'nin bir parçası olarak hayata geçirilecek bu sistem, sosyal güvence altına alınmamış ev kadınlarını kapsıyor.

Devlet Desteği Nasıl İşleyecek?
Devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Böylece, ev kadınları daha az maliyetle emeklilik hakkına kavuşacak. 2024 yılı için belirlenen aylık ödeme miktarı 6.400,64 TL iken, devletin bu miktarın 2.133,55 TL'sini karşılayacağı belirtiliyor. Yıllık olarak hesaplandığında, devletin sağladığı toplam destek 25.602,56 TL'ye ulaşıyor.

Emeklilik Şartları Neler?
Ev kadınları için belirlenen prim günü sayısı 5400 olarak açıklanıyor. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için bu süreç daha da kolaylaşacak. Ayrıca, kadınlar ve özellikle anneler için, yıpranma payı benzeri ek prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi ek avantajlar da gündemde.

Bağ-Kur'lular İçin Erken Emeklilik İmkanı
Bağ-Kur kapsamındaki esnaflar için de önemli bir düzenleme yapılıyor. Esnaf ve sanatkarlar, 5 yıl erken emeklilik fırsatıyla karşı karşıya. 8 Eylül 1999 öncesinde uygulanan farklı gün sayısı şartları, herkes için 7200 gün olarak düzenlenecek. Bu değişiklikle, küçük esnaf için emeklilikte prim günü şartı 7.200 gün olarak belirlenecek.

Kimler Yararlanacak?
Bu düzenleme, ilk etapta basit usulde vergilendirilen ve esnaf odalarına kayıtlı küçük esnafları kapsayacak. Ancak, yasal düzenleme sürecinde bu kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu sayede, tüm Bağ-Kur'lular bu fırsattan yararlanabilecek.

EYT'liler de Bu Fırsattan Yararlanabilir
Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gününü dolduramamış esnaflar için de bir müjde var. Eğer 7200 gün primleri varsa, hemen emekli olabilecekler. Bu düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki esnaflar için de geçerli olacak, yaşa bakılmaksızın 7200 gün primi tamamlayan herkes emeklilik hakkı kazanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü
İyilik Yolu Derneği
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
Türk Telekom
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
SON DAKİKA