Enerji Desteği ile Giderler Hafifleyecek
Düşük maaşlı emekliler başta olmak üzere, tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında indirim sağlanması için Enerji Bakanlığı harekete geçiyor. Bu tedbirlerle emeklilerin enerji giderleri önemli ölçüde azalacak.
Ulaşımda Kolaylık ve İndirimler
Emeklilere yönelik ulaşım desteği, belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinin ötesine geçerek, uçak ve tren biletlerinde de ayrıcalıklar sunacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu alanda yapacağı çalışmalarla, emeklilerin seyahat etme imkanları genişleyecek.
Barınma Desteği ile Kiralarda Rahatlama
Özellikle büyükşehirlerde yaşayan düşük gelirli emeklilere yönelik kira yardımı desteği, emeklilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan kira ödemelerinde önemli bir rahatlama sağlayacak.
Finansal Destekler ve Ayrıcalıklar
Bankalarla yapılacak protokoller sayesinde, emekliler banka hizmetlerinden özel imkanlarla yararlanacak. Kredi erişimi, düşük faiz oranları ve bankacılık hizmetlerinde ücretsizlik gibi kolaylıklar, emeklilerin finansal işlemlerini rahatlatacak.
Tatil İmkanları Genişliyor
Kamu kurumlarının tesisleri ve turizm şirketleriyle yapılacak iş birlikleri sayesinde, tatil yapma fırsatı bulamayan emeklilere yönelik özel kampanyalar düzenlenecek. Bu sayede, emekliler uygun fiyatlarla tatil yapabilme imkanına kavuşacak.