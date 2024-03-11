2024 yılının "emekliler yılı" olarak ilan edilmesi ve bu kapsamda hazırlanan destek paketleri, milyonlarca emeklinin hayatında olumlu değişiklikler yaratma potansiyeline sahip. Hükümetin ve ilgili bakanlıkların koordineli çalışmalarıyla emeklilerin refah seviyesinin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.