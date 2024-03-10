İhtiyaç sahibi hanelere 4 milyar lira ödeme! Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

"BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet prensibiyle, toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştıklarının altını çizdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN