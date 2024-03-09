1994 1996 1999 2002 gün hesap cetveli! SSK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Esnek emeklilik bireylerin belirli prim ödeme ve yaş şartlarını karşılayarak, normal emeklilik yaşını beklemeksizin erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistem olarak biliniyor. Esnek emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. SGK vatandaşların bu süreci daha kolay yönetebilmeleri için esnek şartlar sunuyor.