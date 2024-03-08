Altın satışında yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Yeni uygulamaya göre, bir gram ve üzeri ağırlığa sahip altınlar, benzersiz bir kimlik kodu ile işlenecek. Bu kod altının üreticisi, üretim tarihi, üretim yerini, saflık ayarını, ağırlığını ve seri numarasını içerecek. Böylece, her bir altın ürününün kaynağı kolayca takip edilebilecek.

Yeni takip sistemi, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacakken, cumhuriyet altınları gibi bazı ürünler bu kapsamın dışında tutulacak. Bu, koleksiyonerler ve özel altın ürünleri ile ilgilenenler için önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Sistemin en önemli yeniliklerinden biri de, satışa sunulan her gram altının sertifika ve özel ambalaj ile birlikte gelmesi olacak. Bu, alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ekstra bir güven sunacak.

DİĞER KIYMETLİ MADENLERDE DE GEÇERLİ Yenilikler sadece altın ile sınırlı kalmayıp gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenleri de kapsayacak. Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.