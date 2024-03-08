SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altın satışında yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

Altın piyasası güvenlik ve sahteciliğe karşı önemli bir adım atarak yeni bir döneme giriş yapıyor. Artık gram altınlar Darphane'nin özel ambalajı ve etiketlemesiyle tüketicilere sunulacak. Bu yenilik sahte altın satışlarının önüne geçmek ve altın alım-satım işlemlerinde güveni artırmayı hedefliyor. Darphane'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu devrim niteliğindeki düzenleme piyasadaki sahtecilik problemlerine kalıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 09:14 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:24
Altın satışında yeni dönem başlıyor! Artık her kuyumcuda zorunlu olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sistem, her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilmesini sağlayacak. Böylece, tüketiciler altınlarının gerçekliğinden ve değerinden emin olabilecek. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın açıklamalarına göre, bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini barındıracak.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Altın yatırımı yaparken sıklıkla karşılaşılan "Acaba aldığım altın gerçek mi?" sorusu, geliştirilen yeni takip sistemi sayesinde tarihe karışacak.

Kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu ortadan kaldıracak bu sistem, altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni uygulamaya göre, bir gram ve üzeri ağırlığa sahip altınlar, benzersiz bir kimlik kodu ile işlenecek. Bu kod altının üreticisi, üretim tarihi, üretim yerini, saflık ayarını, ağırlığını ve seri numarasını içerecek. Böylece, her bir altın ürününün kaynağı kolayca takip edilebilecek.

Yeni takip sistemi, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacakken, cumhuriyet altınları gibi bazı ürünler bu kapsamın dışında tutulacak. Bu, koleksiyonerler ve özel altın ürünleri ile ilgilenenler için önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Sistemin en önemli yeniliklerinden biri de, satışa sunulan her gram altının sertifika ve özel ambalaj ile birlikte gelmesi olacak. Bu, alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ekstra bir güven sunacak.

DİĞER KIYMETLİ MADENLERDE DE GEÇERLİ

Yenilikler sadece altın ile sınırlı kalmayıp gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenleri de kapsayacak. Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katletti
Tarım Kredi Grubu
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
İnsani Yardım Vakfı
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
ABD Başkanı Biden’dan Gazze itirafı: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü
Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
SON DAKİKA