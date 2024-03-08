O kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu geçiti verildi! 1999 sonrası koşullar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi.