O kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu geçiti verildi! 1999 sonrası koşullar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi.
Yeni Düzenlemenin Meclis'ten Geçmesi Bekleniyor
Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis'ten geçmesiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.
EYT Konusunda Önemli Gelişmeler
Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da önemli gelişmelerin olduğu belirtiliyor. Şu anda 2 milyon civarında EYT'den etkilenen emeklinin bulunduğu ve bu durumdaki emeklilerin yanı sıra özel sektöre dönmek isteyenler için destek sağlanacağı ifade ediliyor.