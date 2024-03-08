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O kişiler de EYT'li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu geçiti verildi! 1999 sonrası koşullar belli oldu

TBMM'deki çalışmalar sonrası Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi konusu gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Bağ-Kur üyelerini yakından ilgilendiren bu gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 14:21 Güncelleme 08 Mart 2024, 14:21
O kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu geçiti verildi! 1999 sonrası koşullar belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi.

Yeni Düzenlemenin Meclis'ten Geçmesi Bekleniyor

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis'ten geçmesiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.

EYT Konusunda Önemli Gelişmeler

Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da önemli gelişmelerin olduğu belirtiliyor. Şu anda 2 milyon civarında EYT'den etkilenen emeklinin bulunduğu ve bu durumdaki emeklilerin yanı sıra özel sektöre dönmek isteyenler için destek sağlanacağı ifade ediliyor.

Bağ-Kur'luların Emeklilik Sürecinde Değişiklikler

Bağ-Kur'lular için prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte, emeklilik yaşının geriye çekilmesi ve bu durumdan etkilenen kişilerin daha erken emekli olabilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'luların 5 yıl önce emekli olabilecekleri ifade ediliyor.

Yasalaşma Süreci ve Beklentiler

Bu gelişmelerin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçleri ve prim gün sayılarıyla ilgili önemli değişikliklerin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu süreçte, hükümetin verdiği sözlerin yerine getirilmesiyle birlikte, emeklilik sistemindeki adaletin artması hedefleniyor.

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