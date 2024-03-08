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Borsa günün ilk yarısında yükseldi | 8 Mart BIST 100

Son dakika ekonomi haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 13:35 Güncelleme 08 Mart 2024, 13:35
Borsa günün ilk yarısında yükseldi | 8 Mart BIST 100

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseldi.

52 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan artışla 9.077,65 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra öğleden sonra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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