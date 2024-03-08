Borsa günün ilk yarısında yükseldi | 8 Mart BIST 100

52 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan artışla 9.077,65 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.