SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bankalardan faizsiz bayram kredisi müjdesi! 5, 10, 15, 20, 30 bin TL veriliyor

Ramazan Bayramı'na özel olarak sunulan bu faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları, bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar için mükemmel bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bankaların sunduğu bu cazip tekliflerle, bayramı huzur içinde ve maddi sıkıntılardan uzak bir şekilde geçirmek mümkün hale geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 12:21 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:21
Bankalardan faizsiz bayram kredisi müjdesi! 5, 10, 15, 20, 30 bin TL veriliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vatandaşların bayram hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla birçok banka sıfır faizli bayram kredisi ve taksitli nakit avans kampanyalarını erken bir tarihte duyurmaya başladı. 2024 yılında, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, bu özel dönemde müşterilerine destek olmak için cazip kredi fırsatları sunuyor.

Faizsiz Bayram Kredisi Kampanyaları

Bu kampanyalar, yükselen yaşam maliyetleri ve kredi faiz oranlarındaki artışlar karşısında "kredi çekmek istiyorum" diyen vatandaşlara önemli bir mali destek sunmayı amaçlıyor. Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, "Mobilden Akbanklı Olanlara Toplam 30.000 TL'ye Varan %0 Faiz!" sloganıyla, 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans %0 faizle sunuluyor.

6 Ay Vadeli Faizsiz Kredi Seçenekleri

Kredi çekmek isteyenler için sunulan bu avantajlı fırsatlar arasında Enpara.com, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, CEPTETEB, AlBaraka ve ING Bank gibi bankaların sunduğu 5, 10, 20, 25, 30 bin TL tutarlarında 6 ay vadeli faizsiz kredi ve nakit avans imkanları bulunuyor.

Örneğin, QNB Finansbank 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 20 bin TL anında kredi faizsiz, Yapı Kredi ise 6 ay vadeli 15 bin TL nakit avans, 5 bin TL faizsiz nakit avans sunuyor.

Garanti BBVA Bankası, Ramazan Bayramı'na özel olarak düzenlediği bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, müşterilerine büyük bir finansal destek sunma amacıyla, "30.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi ve Taksitli Nakit Avans Kampanyası!" adı altında bir duyuru yaparak, bu özel dönemde ekonomik rahatlık sağlamayı hedefliyor. Garanti BBVA'nın sunduğu bu avantajlı kampanya kapsamında, müşteriler Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunarak 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 20.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilecek. Bu, toplamda 30 bin TL'ye kadar sıfır faizli bir finansal destek anlamına geliyor.

Faizsiz Kredi: Müşteriler, 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini %0 faiz oranıyla kullanabilecek. Bu, özellikle bayram harcamaları için ekonomik bir destek sağlayacak.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans: Ayrıca, 20.000 TL'ye kadar olan taksitli nakit avans imkanı da yine %0 faizle sunuluyor. Bu, acil nakit ihtiyaçları için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kampanyalardan Yararlanma Koşulları

Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların, ilgili bankaların belirlediği şartları taşıması ve kampanya koşullarına uygun olması gerekiyor. Bankaların resmi web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilir ve detaylı bilgi alınabilir. Bu fırsatlar, Ramazan Bayramı'nda ekonomik anlamda rahat bir nefes almak isteyenler için önemli bir imkan sunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar
İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak
CHP’de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel’in istifa et çağrısına karşı çıktı: İstanbul’u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı | Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Pentagon fiyaskoyu kabul etti: UFO’lar Dünya’ya hiç uğramadı! Milyonlarca dolarlık ABD fonu medyumlara aktı
Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Fenerbahçe’nin Union SG. Gilloise galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal zaferi masada kazandı
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Uzmanlar Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
SON DAKİKA