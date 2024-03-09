Bankalardan faizsiz bayram kredisi müjdesi! 5, 10, 15, 20, 30 bin TL veriliyor

Vatandaşların bayram hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla birçok banka sıfır faizli bayram kredisi ve taksitli nakit avans kampanyalarını erken bir tarihte duyurmaya başladı. 2024 yılında, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, bu özel dönemde müşterilerine destek olmak için cazip kredi fırsatları sunuyor.
Faizsiz Bayram Kredisi Kampanyaları
Bu kampanyalar, yükselen yaşam maliyetleri ve kredi faiz oranlarındaki artışlar karşısında "kredi çekmek istiyorum" diyen vatandaşlara önemli bir mali destek sunmayı amaçlıyor. Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, "Mobilden Akbanklı Olanlara Toplam 30.000 TL'ye Varan %0 Faiz!" sloganıyla, 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans %0 faizle sunuluyor.
6 Ay Vadeli Faizsiz Kredi Seçenekleri
Kredi çekmek isteyenler için sunulan bu avantajlı fırsatlar arasında Enpara.com, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, CEPTETEB, AlBaraka ve ING Bank gibi bankaların sunduğu 5, 10, 20, 25, 30 bin TL tutarlarında 6 ay vadeli faizsiz kredi ve nakit avans imkanları bulunuyor.