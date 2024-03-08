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SSK BAĞKUR emeklisi müthiş duyuru çarşamba saat 12.03'te yapıldı! 2 ila 9 Nisan arası son derece mühim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere yönelik önemli bir haberi kamuoyuyla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu artış müjdesi kapsamında bu yıl dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltiliyor. Bakan Işıkhan merakla beklenen ödeme tarihleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 09:01 Güncelleme 09 Mart 2024, 09:01
SSK BAĞKUR emeklisi müthiş duyuru çarşamba saat 12.03’te yapıldı! 2 ila 9 Nisan arası son derece mühim

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Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu önemli gelişme 8. Yargı Paketi kapsamında Meclis'te kabul edildi. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseltildi. Bakan Işıkhan çarşamba günü saat 12.00 sularında emeklilerle ödeme tarihlerine ilişkin son bilgiyi de aktardı.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

2024 yılında Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak.

İkramiyeler bayramlardan önceki günlerde büyük ihtimalle Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan ve Kurban Bayramı için 10-15 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak kesin ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için ikramiyenin ödeneceği ayda aylık almaya hak kazanmış olmak gerekiyor.

Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler, Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusunda bulunmalı. Bu şartlara uyanlar hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.

Mart ayından sonra aylık başvurusu yapacak vatandaşlar için ilk ikramiye Kurban Bayramı'nda ödenecek. Haziran ayında ve sonrasında aylık başvurusunda bulunanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.

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