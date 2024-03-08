SSK BAĞKUR emeklisi müthiş duyuru çarşamba saat 12.03’te yapıldı! 2 ila 9 Nisan arası son derece mühim

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için ikramiyenin ödeneceği ayda aylık almaya hak kazanmış olmak gerekiyor.
Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler, Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusunda bulunmalı. Bu şartlara uyanlar hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.
Mart ayından sonra aylık başvurusu yapacak vatandaşlar için ilk ikramiye Kurban Bayramı'nda ödenecek. Haziran ayında ve sonrasında aylık başvurusunda bulunanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.