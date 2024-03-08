SSK BAĞKUR emeklisi müthiş duyuru çarşamba saat 12.03’te yapıldı! 2 ila 9 Nisan arası son derece mühim

Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler, Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusunda bulunmalı. Bu şartlara uyanlar hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.