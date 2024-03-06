İstanbul Havalimanı yine zirveyi kaptırmadı! 1321 uçuşla Avrupa’nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı , 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.