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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Sabırla çalışmaya devam

Son dakika haberleri... Bakan Şimşek "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:12 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:36
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Sabırla çalışmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, Bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendirdi.

Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.

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