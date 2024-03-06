Milyonlarca Kişi Tehlikede! ATM’den Maaş Çekenler Dikkat!

Kolay Tahmin Edilebilecek Şifrelerden Kaçının: Şifreniz olarak doğum tarihi veya telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilecek bilgileri kullanmaktan kaçının. Güçlü ve karmaşık şifreler seçerek hesabınızın güvenliğini artırın.

Şifrenizi Kimseyle Paylaşmayın: Şifrenizi, banka görevlileri dahil olmak üzere kimseyle paylaşmayın. Resmi kanallar haricinde bankanızın sizden şifre gibi hassas bilgileri talep etmeyeceğini unutmayın.