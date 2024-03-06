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Milyonlarca Kişi Tehlikede! ATM'den Maaş Çekenler Dikkat!

Bankalar, ATM'lerde gerçekleşen dolandırıcılık riskini azaltmak için çeşitli uyarılar ve güvenlik önlemleri sunmaktadır. Bu uyarılara dikkat ederek ve gerekli adımları izleyerek kendinizi ve paranızı koruma altına alabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:15 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:15
Milyonlarca Kişi Tehlikede! ATM’den Maaş Çekenler Dikkat!

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Bankalar, ATM'den para çekme işlemi sırasında milyonları ilgilendiren önemli güvenlik uyarılarında bulunuyor. Dolandırıcıların ATM cihazlarını kullanarak kart şifrelerini çalma girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Kart şifresinin yanlış girilmesi veya kartın cihazda sıkışması gibi durumlarla karşılaşmamak için, bankalar tarafından SMS ya da e-mail yoluyla önemli uyarılar yapılıyor.

ATM'den Para Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

ATM'lerden para çekerken karşılaşabileceğiniz riskler arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar bulunmaktadır. Bankalar, bu tür durumlarla karşılaşmamak için müşterilere çeşitli uyarılar yaparak, güvenlik önlemlerini artırmaktadır.

Kart Şifrenizi Güvenle Girin: ATM'de kart şifrenizi girerken, etrafınızda güvenlik kamerası olabileceğini unutmayın. Şifrenizi girerken tuş takımını bir elinizle kapatın, böylece başkalarının şifrenizi görmesini engelleyin.

Kart Sıkışması Durumunda Yapılacaklar: Eğer kartınız ATM cihazında sıkışırsa, panik yapmayın ve cihaz üzerinde bulunan telefon numarasını arayarak banka yetkililerinden yardım isteyin.

Kolay Tahmin Edilebilecek Şifrelerden Kaçının: Şifreniz olarak doğum tarihi veya telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilecek bilgileri kullanmaktan kaçının. Güçlü ve karmaşık şifreler seçerek hesabınızın güvenliğini artırın.

Şifrenizi Kimseyle Paylaşmayın: Şifrenizi, banka görevlileri dahil olmak üzere kimseyle paylaşmayın. Resmi kanallar haricinde bankanızın sizden şifre gibi hassas bilgileri talep etmeyeceğini unutmayın.

ATM Cihazının Güvenlik Önlemlerini Kontrol Edin: Para çekerken ATM cihazının kamera, kart okuyucu ve diğer bölümlerinde herhangi bir oynama olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli bir durumda bankanızla iletişime geçin.

Çevrenize Dikkat Edin: ATM'den para çekerken çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Şüpheli davranışlar sergileyen kişilere karşı tedbirli olun.

İşlem Sonrası Güvenliğinizi Sağlayın: İşleminizi tamamladıktan sonra kartınızı ve çektiğiniz parayı güvenli bir yerde saklayın.

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