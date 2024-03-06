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EYT'den sonra 2 dev reform geliyor! Mini torba oluştu: Prim eksiği olana 5 yıl erken emeklilik, 2000 sonrası sigortalılar...

Çalışma hayatında verimliliği artırmak ve daha kapsayıcı bir emeklilik sistemi oluşturmak amacıyla Türkiye'de önemli adımlar atılıyor. TBMM'de görüşülmesi beklenen reformlar, ev kadınlarını ve Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki büyük değişiklik içeriyor. Ayrıca, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olanlar da bu düzenlemelerden faydalanabilecekler.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:19 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:19
EYT’den sonra 2 dev reform geliyor! Mini torba oluştu: Prim eksiği olana 5 yıl erken emeklilik, 2000 sonrası sigortalılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), önümüzdeki dönemde çalışma hayatı ve emeklilik sistemiyle ilgili önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformların merkezinde, özellikle ev hanımlarının emeklilik imkanlarının genişletilmesi ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik fırsatının sunulması yer alıyor.

Ev kadınları için öngörülen yeni düzenleme, çalışma imkanı bulamayan ya da yeterli primi olmayan kadınların sosyal güvenceye kavuşmalarını sağlayacak. Ayrıca, bu kadınlara emeklilik hakkı da tanınacak. Devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin bir kısmını karşılayacak ve böylece sosyal güvence ve emeklilik imkanı sunacak.

Bağ-Kur'lular için ise 5 yıl erken emeklilik imkanı getiriliyor. Bu düzenlemeyle, prim ödeme gün sayısının azaltılması ve yaş şartının tamamlanması durumunda Bağ-Kur'luların hemen emekli olmaları sağlanacak. Ayrıca, esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için prim şartı da düşürülerek emeklilik imkanı genişletilecek.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olan küçük esnaflar da bu düzenlemeden faydalanabilecekler. 5 yıl erken emeklilik hakkıyla, prim ödeme süresi ve maliyetten tasarruf edilerek emeklilik imkanı sunulacak.

Ayrıca, mesai saatlerinin düzenlenmesi de masada. Dünya genelinde çalışma saatlerinin kısaltılması tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, Türkiye de yeni çalışma modelleri ve mesai saatlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor. Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu reformlarla birlikte, Türkiye'de çalışma hayatı ve emeklilik sistemi önemli değişikliklerle karşı karşıya kalacak, daha adil ve kapsayıcı bir sistem hedefleniyor.

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