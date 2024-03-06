EYT’den sonra 2 dev reform geliyor! Mini torba oluştu: Prim eksiği olana 5 yıl erken emeklilik, 2000 sonrası sigortalılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), önümüzdeki dönemde çalışma hayatı ve emeklilik sistemiyle ilgili önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformların merkezinde, özellikle ev hanımlarının emeklilik imkanlarının genişletilmesi ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik fırsatının sunulması yer alıyor.

Ev kadınları için öngörülen yeni düzenleme, çalışma imkanı bulamayan ya da yeterli primi olmayan kadınların sosyal güvenceye kavuşmalarını sağlayacak. Ayrıca, bu kadınlara emeklilik hakkı da tanınacak. Devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin bir kısmını karşılayacak ve böylece sosyal güvence ve emeklilik imkanı sunacak.