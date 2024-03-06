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Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi

Ramazan öncesinde spekülatif şekilde artan et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ‘dur’ dedi. Kurum, İstanbul ve Ankara’da 2.500’den fazla yerel zincir marketle anlaştı. Kıymanın kilosu 314 TL, kuşbaşınınki ise 344 TL’den satılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:34
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Et ve Süt Kurumu (ESK) yaptığı önemli bir hamleyle et spekülatörlerini ters köşeye yatırdı.

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ile anlaşan ESK, iki büyük şehirde 2 bin 500'den fazla yerel markette ucuz et satılması için işbirliğine gitti.

İşbirliği kapsamında İstanbul'da spekülatörlerin yaklaşan Ramazan ayını fırsat bilerek kilosunu 500 liranın üstüne çıkardıkları kıymanın kilosu 314 liradan, fiyatı 600 liraya yaklaşan kuşbaşının kilosu ise 344 liradan satılacak. Başkent Ankara'da ise fiyatı 450 liraya kadar çıkan kıyma ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak.

FİYATLAR SABİTLENDİ
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı açıklamada "Yerel perakendeciler olarak vatandaşa ucuz et yedirmek için elimizi taşın altına koyarak fiyatları sabitledik. İftarda vatandaşın sofrasına ucuz et götürmesine katkı sunacağımız için mutluyuz. Bu karar diğer perakende marketlerinin de fiyatlarını istedikleri gibi artırmalarının önüne geçecektir" diye konuştu.

PİYASA DENGELENECEK
Söz konusu kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca vatandaş İstanbul PERDER üyesi bin 500 ve Ankara PERDER üyesi bin mağazadan uygun fiyata et satın alarak iftar sofrasına götürebilecek. İstanbul PERDER üyesi 30 firmanın kampanyaya dahil olduğu bilgisini veren Güzeldere, şunları anlattı: "Bu kampanyaya dahil olmak için mağazaların kasap tezgâhlarının olması gerekiyor. Çünkü bu etleri biz ESK'dan karkas olarak temin ediyoruz. Etin işlenip rafa konması için mutlaka kasap reyonunun olması gerekiyor. Bu nedenle en büyük metropolümüz olan İstanbul genelinde derneğimize üye bin 500 noktadan ucuz et imkânı satarak tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." Bu iş birliğinin Ramazan fırsatçıların önüne set çektiğini söyleyen Güzeldere, "Kampanya ile ESK piyasaya bir dengeleme getirmeyi amaçlıyor. Açgözlüler istedikleri gibi fiyatları artıramayacak" dedi.


Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal ise "Ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda bir anlaşma zemini oluştu. Ramazan boyunca 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak" diye konuştu. Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere rahat nefes aldıracağını dile getirdi. Kesimal, Ankara'da PERDER üyesi bine yakın mağazanın tercih edilmesinin vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Kırmızı ette merdiven altı ürünler konusunda uyarıda bulunan Kesimal, "Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Özellikle kıymada, mümkün olduğunca bilindik marka ve marketler tercih edilmeli" dedi.



Kendilerinin de İstanbul ve Trakya'daki mağazalarıyla sürece dahil olduklarını söyleyen Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de "Ramazan'da et satışları diğer aylara kıyasla artıyor. ESK ile yapılan işbirliği ile vatandaşların uygun fiyata et almasının önü açıldı. Biz de belirlenen fiyatta et satacağız" dedi.

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