Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi

PİYASA DENGELENECEK

Söz konusu kampanya kapsamında Ramazan ayı boyunca vatandaş İstanbul PERDER üyesi bin 500 ve Ankara PERDER üyesi bin mağazadan uygun fiyata et satın alarak iftar sofrasına götürebilecek. İstanbul PERDER üyesi 30 firmanın kampanyaya dahil olduğu bilgisini veren Güzeldere, şunları anlattı: "Bu kampanyaya dahil olmak için mağazaların kasap tezgâhlarının olması gerekiyor. Çünkü bu etleri biz ESK'dan karkas olarak temin ediyoruz. Etin işlenip rafa konması için mutlaka kasap reyonunun olması gerekiyor. Bu nedenle en büyük metropolümüz olan İstanbul genelinde derneğimize üye bin 500 noktadan ucuz et imkânı satarak tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." Bu iş birliğinin Ramazan fırsatçıların önüne set çektiğini söyleyen Güzeldere, "Kampanya ile ESK piyasaya bir dengeleme getirmeyi amaçlıyor. Açgözlüler istedikleri gibi fiyatları artıramayacak" dedi.