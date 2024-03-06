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Maaşı 10.102 TL ve üstü olan emekli yaşadı! Perşembe ve Cuma günü maaşa ilave 13.820 TL ek ödeme kıyağı

Yeni yıla adım atan emekliler maaşlarında yapılan yüzde 49.25'lik zamla birlikte artan gelirlerinin sevincini yaşarken banka promosyonlarındaki yetersiz artışları dile getiriyor. En düşük maaşın 10 bin lira olmasıyla birlikte emeklilerin banka promosyonları konusunda beklentileri de arttı. Ancak yapılan zam oranlarına göre promosyon tutarlarının yetersiz kaldığı görülüyor. Bu durum emekliler arasında promosyon miktarlarının maaş artışlarına paralel olarak revize edilmesi yönünde güçlü bir talebin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 06 Mart 2024, 09:16
Maaşı 10.102 TL ve üstü olan emekli yaşadı! Perşembe ve Cuma günü maaşa ilave 13.820 TL ek ödeme kıyağı

Yeni yılın başlamasıyla emekliler, maaşlarında önemli bir artış gördü. Ancak, bu artış banka promosyonlarına yansımadı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bankalardan promosyon tutarlarını artırma çağrısında bulundu. Bu çağrı, emekli aylıklarının artmasına rağmen promosyonların yerinde saydığını vurgulayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

BANKALARIN SUNDUĞU PAKETLER

Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon paketleri, maaş aralıklarına göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, ING Bank, maaş aralıklarına göre 6.000 liradan başlayıp, 10.000 lira ve üstü maaş alanlara 10.000 lira promosyon sunuyor.

Ayrıca otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 1.000 lira ve toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon teklif ediyor. Bu tutar 15.000 TL'ye ulaşıyor.

Fibabanka, Garanti BBVA, Akbank gibi bankalar da maaş aralıklarına göre farklı promosyon tutarları sunarken, ek avantajlar ve bonuslarla tekliflerini sürekli yeniyor. Diğer yandan Denizbank, İş Bankası, Kuveyt Türk gibi bankalar da emekliler için özel promosyon paketleri hazırlamış durumda.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ VE BANKALARDAN BEKLENTİLER

Emekliler maaş artışlarına paralel olarak promosyon miktarlarının da artırılmasını talep ediyor.

Yapılan zam oranları göz önünde bulundurulduğunda bankaların sunduğu promosyon miktarlarının yetersiz kaldığı görüşü hakim.

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