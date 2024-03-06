Maaşı 10.102 TL ve üstü olan emekli yaşadı! Perşembe ve Cuma günü maaşa ilave 13.820 TL ek ödeme kıyağı

Ayrıca otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 1.000 lira ve toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon teklif ediyor. Bu tutar 15.000 TL'ye ulaşıyor.

Fibabanka, Garanti BBVA, Akbank gibi bankalar da maaş aralıklarına göre farklı promosyon tutarları sunarken, ek avantajlar ve bonuslarla tekliflerini sürekli yeniyor. Diğer yandan Denizbank, İş Bankası, Kuveyt Türk gibi bankalar da emekliler için özel promosyon paketleri hazırlamış durumda.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ VE BANKALARDAN BEKLENTİLER Emekliler maaş artışlarına paralel olarak promosyon miktarlarının da artırılmasını talep ediyor.

Yapılan zam oranları göz önünde bulundurulduğunda bankaların sunduğu promosyon miktarlarının yetersiz kaldığı görüşü hakim.