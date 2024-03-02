Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak

Türkiye'de fırsatçılar için gerekçe bitmiyor. Havalar soğudu, yağmur yağdı, dolar arttı, benzin yükseldi, asgari ücret değişti, maliyetlerimiz el vermedi... Say say bitmez... Nedense fırsatlar da bitmiyor. Ocak'ta maaşlar arttı, paylarını alıyorlar... Ramazan geliyor talep artar hemen etiketler değişiyor. Enflasyon var, ihtiyaçlar öne çekiliyor, hemen fiyatları artırıyorlar.
SEÇİM AYARLI DEĞİŞİM
Son yıllarda buna bir de seçim öncesi eklendi. Ne zaman seçim yaklaşsa vatandaşta 'batıyoruz, bitiyoruz' algısı körüklenip, fiyatlarla oynanmaya başlanıyor. Tabii yükselen fiyatlar bir daha eski yerine de gelmiyor.
FİYAT ALGISINI BOZUYORLAR
Aslında fırsatçılar fiyatları değiştirecek ortamı da oluşturuyor. Etiketler enflasyon ortamında o kadar hızlı değiştiriliyor ki, tüketicide fiyat algısı kalmıyor. Tüketici bir ürünün fiyatı 80 TL de olsa 150 TL de olsa bunu farklı algılamamaya başlıyor.