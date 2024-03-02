Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak

İşte bu enflasyon psikolojisini kullanan fırsatçılar da istedikleri gibi fiyatlarla oynuyor. Şu sıralar ciddi bir denetim var. Hem Ticaret Bakanlığı hem Rekabet Kurulu bu fırsatçıların üzerine gidiyor. Umarız netice alınacak ve bu halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak.

RAKAMLAR BAŞKA SÖYLÜYOR

Dedik ya, bu fırsatçıların bahanesi çok. Döviz ile hiçbir işi olmayan bile 'dolar arttı' diye zam yapıyor. Biz de biraz piyasa araştırması yaptık. Acaba bu fahiş zamların gerekçesi olan maliyetler ne kadar arttı diye. Baktığınız zaman sebze-meyvede artışlar üreticiden tüketiciye kadar ortalama yüzde 250'yi bulurken, genel maliyet giderlerinde aylık ortalama değişim yüzde 4'lerde, 5'lerde kalmış. Aradaki kazancın haksız olduğu ortada.

Et, süt ürünlerinde ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinde de aynı manzara bulunuyor. Yine son satıcıların da maliyetlerine baktığınızda aynı farklılık ortaya çıkıyor. Görünen, üretici artan maliyetlere rağmen ürününü yeterli fiyata satamıyor ve kaybediyor, aynı şekilde aradaki fahiş farklar yüzünden tüketici de kaybediyor.

MARKA AYNI FİYAT FARKLI

Sadece üretici ile market fiyatları arasında fahiş uçurum yok. Aynı marka, aynı gramajdaki ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılıyor. Burada da kâr hırsı ortaya çıkıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) geçtiğimiz ay yaptığı bir araştırmada bu farklılık da rakamlara yansıdı. Çoğunluğu yan yana olan 6 markette aynı ürünlerin fiyatlarına bakan TZOB, her markette farklı fiyat uygulandığını ortaya koydu. Aynı markanın aynı gramajda farklı marketlerdeki fiyatları değerlendirildiğinde sütün yüzde 32, beyaz peynirin yüzde 27, zeytinyağının yüzde 24.7, kuru fasulyenin yüzde 18.4, şekerin yüzde 17.9, kırmızı mercimeğin yüzde 17.2 oranlarda değişimleri olduğu görülüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN