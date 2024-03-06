Kısmi emeklilikte tüm şifre değişti! 38-44-45-49 yaş kriteri listesi çıktı! 1997,1998, 1999, 2000 sigorta girişlilere...

12.5-15 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: Gerekli Koşullar Nelerdir?
Bu dönemde sigortalı olmak isteyenler için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani, 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak gerekiyor.
Bağ-Kur'lular için ise işe giriş tarihine göre 5400 gün prim gerekiyor. Ancak, yaş şartı değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar yaş şartı belirleniyor.
Borçlanma İmkanı ve Aylık Güncellemeler:
Kısmi emeklilikte eksik primler borçlanmayla tamamlanabiliyor. Bu, ihtiyaç duyulan gün sayısının borçlanma yoluyla tamamlanmasını sağlıyor.
Ayrıca, emekli aylıklarında güncellemeler yapılıyor. 2023 yılı büyüme verileri doğrultusunda emekli aylıkları belirleniyor. Prime esas kazançların güncellenmesi sırasında TÜFE artışı ve yıllık GSYH artışı dikkate alınıyor. Bu çerçevede, yeni emeklilik dilekçesi vereceklerin aylığı, güncelleme katsayısına göre hesaplanıyor.
Kısmi emeklilik sistemi, az primle emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, belirlenen şartlar ve süreler dikkate alınarak doğru planlamalar yapılmalı ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalıdır.