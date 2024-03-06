Kısmi emeklilikte tüm şifre değişti! 38-44-45-49 yaş kriteri listesi çıktı! 1997,1998, 1999, 2000 sigorta girişlilere...

Kısmi emeklilik, az primle emekli olmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Ancak, bu sistemde belirlenen prim süresi ve yaş şartları, dikkate alınması gereken önemli detaylar arasında yer alıyor. İşte kısmi emeklilikle ilgili merak edilenler ve detaylar...

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: Kimler ve Nasıl? Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor. Ancak, bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. İlk olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. SSK'lı olmak da bir diğer önemli kriter. Ayrıca, 3600 prim gününü (10 yıl), ve kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.