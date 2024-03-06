1991 1995 2000 2005 2018 SSK yaş gün hesap cetveli! 3900-5300-6900 primde yeni revize tablosu

Erken emeklilik doğru planlama ve bilinçli adımlar gerektiren bir süreçtir. Bu süreç sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. SGK'nın sunduğu esnek şartlar vatandaşların bu süreci daha kolay yönetmelerini sağlıyor. Erken emeklilik hedefleyen kişiler sigorta başlangıç tarihlerini mümkün olduğunca erken bir zamana çekmek için çeşitli stratejiler geliştirebiliyor.