1991 1995 2000 2005 2018 SSK yaş gün hesap cetveli! 3900-5300-6900 primde yeni revize tablosu

Erken emeklilik doğru planlama ve bilinçli adımlar gerektiren bir süreçtir. Bu süreç sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. SGK'nın sunduğu esnek şartlar vatandaşların bu süreci daha kolay yönetmelerini sağlıyor. Erken emeklilik hedefleyen kişiler sigorta başlangıç tarihlerini mümkün olduğunca erken bir zamana çekmek için çeşitli stratejiler geliştirebiliyor.
ERKEKLER İÇİN
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ödeme; 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ödeme; 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ödeme; 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ödeme; 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ödeme; 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ödeme; 53 yaş