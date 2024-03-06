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2024 TEMETTÜ ÖDEME takvimi! 16 şirketten temettü dağıtacak! BRKVY, EGPRO, KTLEV, ANHYT, TTRAK, AKSA, OTKAR, AGESA, SELEC...

Borsada işlem gören 16 önemli şirket, 2024 yılı için temettü ödeme kararı aldı. Bu sevindirici haber, yatırımcılara şirketlerin kârlılığını ve değer katma hedeflerini gösteriyor. Temettü miktarları ve ödeme oranları şirketlere göre değişiklik gösterse de, genel olarak yatırımcılara önemli bir kazanç sağlanması bekleniyor. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 09:01 Güncelleme 06 Mart 2024, 09:01
2024 TEMETTÜ ÖDEME takvimi! 16 şirketten temettü dağıtacak! BRKVY, EGPRO, KTLEV, ANHYT, TTRAK, AKSA, OTKAR, AGESA, SELEC...

Temettü ödeme takvimi, yatırımcılara şirketlerin performansına dair önemli bilgiler sunarken, finansal planlamalarını yapmalarına da olanak tanıyacak. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...

TUPRAS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ!

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak. Dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.

BRKVY - Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

Temettü (Net): 0,2723 TL
Yüzde(%): %0,14
Tarih: 26.03.2024


EGPRO - Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

Temettü (Net): 4,7930 TL
Yüzde(%): %2,51
Tarih: 26.03.2024

KTLEV - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Temettü (Net): 1,4719 TL
Yüzde(%): %1,53
Tarih: 26.03.2024

ANHYT - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Temettü (Net): 2,0930 TL
Yüzde(%): %4,69
Tarih: 26.03.2024

TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Temettü (Net): 56,6621 TL
Yüzde(%): %7,31
Tarih: 01.04.2024

AKSA - Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Temettü (Net): 4,5000 TL
Yüzde(%): %4,67
Tarih: 03.04.2024

OTKAR - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Temettü (Net): 5,4000 TL
Yüzde(%): %1,23
Tarih: 03.04.2024

AGESA - Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Temettü (Net): 1,5000 TL
Yüzde(%): %2,60
Tarih: 15.04.2024

SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

Temettü (Net): 0,2250 TL
Yüzde(%): %0,42
Tarih: 18.04.2024

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