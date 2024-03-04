Türk varlıklarına ilgi arttı! 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi

Borsa İstanbul, 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendini, 9.450 puanla tarihi zirvesini yenilediği geçen hafta sonlandırdı.
Endeks geçen haftayı yüzde 2.96'lık kayıpla 9.097 puandan tamamlarken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tekrar start verdiği halka arzların etkisiyle, yatırımcı sayısındaki artış devam etti.
Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre, borsadaki yatırımcı sayısı geçen hafta 252 bin kişi artarak 8 milyon 226 bine çıktı. Yatırımcı sayısında son 3 haftada yaşanan artış 1 milyon 25 bine ulaştı. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 13 Aralık 2023'te 8.6 milyonla tarihi rekor kırmıştı. Bu tarihten sonra, özellikle halka arzlara verilen iki aylık aranın etkisiyle 9 Şubat 2024'te yatırımcı sayısı 1 milyon 200 bine geriledi. Piyasadan 2 ayda 1.4 milyon yatırımcı çıkarken, 3 haftada 1 milyonu geri dönmüş oldu.
7 ŞİRKETE HİSSELERİNİ HALKA AÇMA İZNİ
Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzlara verdiği 2 aylık aranın ardından, şubat ayında 7 şirkete hisselerini halka açma izni verdi. Şubat ayında Pasifik Donanım, Bor Şeker, Limak Doğu Anadolu Çimento, Oba Makarna, Alves Kablo, Artemi Halı ve Mogan Enerji'nin halka arzı yapıldı. 7 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arz sonuçları bugün açıklanması beklenen Mogan Enerji hariç, 6 halka arza gelen talep 47.5 milyara ulaşırken, 16 milyon 681 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi.