Türk varlıklarına ilgi arttı! 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi

BORSA İSTANBUL ZİRVEDE

Borsa İstanbul, geçen hafta yaşanan kayba rağmen, yılbaşından bu yana getiride yüzde 21.78 ile hâlâ dünyanın zirvesinde yer alıyor. İkinci sırada yer alan Japonya Borsası'nın yükselişi yüzde 19.35 seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 70.91 ile yükselişte ikinci sırada yer buldu. Son 1 yılın lideri olan Arjantin Borsası'ndaki yükseliş ise yüzde 322'ye ulaştı. Borsa İstanbul, yıl içerisindeki en düşük seviyesine ise göre yüzde 22.73 ile en fazla yükselen piyasa olmayı başardı.

TÜRK VARLIKLARINA İLGİ ARTTI

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin yayınladıkları olumlu raporlar sürerken, Türk varlıklarına olan ilgi de artıyor. Geçen yılın mayıs ayında 700 baz puanı aşan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, genel seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin iş başı yapması ve enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırıcı para politikası adımlarının atılmasıyla birlikte şubatta 284 puana geriledi. Aralık 2023'te Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 282,5 baz puana kadar inerek 19 Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeni yılın ilk ayında 331 baz puana çıkmıştı. Yabancılar yıl başından 23 Şubat haftasına kadar 115.4 milyon dolarlık hisse aldı.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVEN ARTTI

Geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediği belirtiliyor. Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi de borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırdı ve yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı. Analistler, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya gelmesinin de Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu vurguladı.



PİYASA DEĞERİ 606 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Borsa İstanbul'da bu yıl en fazla değer kazanan endeks yüzde 105.9 ile bilişim endeksi oldu. Teknoloji endeksi yüzde 68 yükseldi. BIST Teknoloji endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri 606 milyar liraya ulaştı.

Yıl başından bu yana Fonet yüzde 530, Reeder yüzde 253, Kafein Yazılım yüzde 211 prim yaptı. Bu yıl BIST-100'de en fazla değer kazanan hisse yüzde 124 ile Mia Teknoloji olurken, ikinci sıradaki Borusan Yatırım yüzde 91.5 yükseldi. BIST-100'de değer kaybeden iki hisse Qua Granit ve Hektaş oldu. BIST-30'da en fazla değer kazanan ise yüzde 64.8 ile Emlak GYO oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN