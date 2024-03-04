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Borsaya 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi!

7 şirketin halka arz yaptığı Şubat ayında, yatırımcı da rotayı borsaya çevirdi. 9 Şubat’ta 7.2 milyona inen yatırımcı sayısı, 3 Mart’ta 8.2 milyonu geçti...

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Borsaya 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi!

Borsa İstanbul, 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendini, 9.450 puanla tarihi zirvesini yenilediği geçen hafta sonlandırdı. Endeks geçen haftayı yüzde 2.96'lık kayıpla 9.097 puandan tamamlarken; SPK'nın tekrar start verdiği halka arzların etkisiyle, yatırımcı sayısındaki artış devam etti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, borsadaki yatırımcı sayısı geçen hafta 252 bin kişi artarak 8 milyon 226 bine çıktı. Yatırımcı sayısında son 3 haftada yaşanan artış 1 milyon 25 bine ulaştı.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 13 Aralık 2023'te 8 milyon 601'le tarihi rekor kırmıştı. Bu tarihten sonra, özellikle halka arzlara verilen iki aylık ara ve mevduat faizlerindeki yükselişin etkisiyle 9 Şubat 2024'te yatırımcı sayısı 7.2 milyona geriledi.

Piyasadan 2 ayda 1.4 milyon yatırımcı çıkarken, 3 haftada 1 milyonu geri dönmüş oldu. SPK, halka arzlara verdiği 2 aylık aranın ardından, Şubat'ta 7 şirkete hisselerini halka açma izni verdi. 7 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arz sonuçları bugün açıklanması beklenen Mogan Enerji hariç, 6 halka arza gelen talep 47.5 milyar liraya ulaşırken, 16 milyon 681 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi.

DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Borsa İstanbul, geçen hafta yaşanan kayba rağmen, yılbaşından bu yana getiride yüzde 21.78 ile hâlâ dünyanın zirvesinde yer alıyor. Son 1 yılda ise yüzde 70.91 ile yükselişle ikinci sırada.

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