Borsaya 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi!

Piyasadan 2 ayda 1.4 milyon yatırımcı çıkarken, 3 haftada 1 milyonu geri dönmüş oldu. SPK, halka arzlara verdiği 2 aylık aranın ardından, Şubat'ta 7 şirkete hisselerini halka açma izni verdi. 7 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arz sonuçları bugün açıklanması beklenen Mogan Enerji hariç, 6 halka arza gelen talep 47.5 milyar liraya ulaşırken, 16 milyon 681 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi.