Borsaya 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi!

Piyasadan 2 ayda 1.4 milyon yatırımcı çıkarken, 3 haftada 1 milyonu geri dönmüş oldu. SPK, halka arzlara verdiği 2 aylık aranın ardından, Şubat'ta 7 şirkete hisselerini halka açma izni verdi. 7 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 370 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arz sonuçları bugün açıklanması beklenen Mogan Enerji hariç, 6 halka arza gelen talep 47.5 milyar liraya ulaşırken, 16 milyon 681 bin yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirildi.
DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Borsa İstanbul, geçen hafta yaşanan kayba rağmen, yılbaşından bu yana getiride yüzde 21.78 ile hâlâ dünyanın zirvesinde yer alıyor. Son 1 yılda ise yüzde 70.91 ile yükselişle ikinci sırada.