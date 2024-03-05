Yaş şartı olmadan emeklilik jesti! EYT’siz 1800 gün ve 10 senede hayalinize kavuşun! %40 ve üzeri...

Yüzde 60 ve üzeri engel oranı için ise 10 yıl.

Ayrıca, engel oranına göre belirlenen prim ödeme süreleri şu şekildedir:

Ayrıca, belirli hastalıklara sahip olan bireylerin de malulen emekli olabilme imkanı bulunmaktadır. Bunlar arasında kanser çeşitleri, denge bozukluğu hastalıkları, Parkinson, AIDS, bipolar, şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar, serebral palsi, organ yetmezliği, organ nakli ve tüberküloz gibi hastalıklar yer almaktadır.

Malulen emekli olma başvurusu yapmak isteyenler, ilgili sağlık raporu ve kimlik belgeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurmalıdırlar. Başvuru sırasında gerekli belgelerin sunulması da önemlidir.