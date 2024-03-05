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Yaş şartı olmadan emeklilik jesti! EYT'siz 1800 gün ve 10 senede hayalinize kavuşun! %40 ve üzeri...

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik hakkı tanıyarak, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen vatandaşlara büyük bir umut veriyor. Bu yeni düzenleme ile kişiler, 1800 gün prim günü ve 10 senede hayaline kavuşma fırsatı elde ediyorlar. Malulen emekli olabilmek için ilk olarak sigortalılık süresinin 10 yıl ve üzeri olması gerekmektedir. Bu süreyi sağlayan bireyler, sağlık sorunları nedeniyle emeklilik hakkına sahip olabilirler.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 07:57 Güncelleme 05 Mart 2024, 07:57
Yaş şartı olmadan emeklilik jesti! EYT’siz 1800 gün ve 10 senede hayalinize kavuşun! %40 ve üzeri...

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlara malulen emekli olma imkanı tanıyan yeni şartlarını duyurdu. Artık belirli hastalıklara yakalanan veya engel durumu bulunan bireylerin, yaş şartı olmadan emekli olabilecekleri müjdesi geldi. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda, engel durumu veya hastalık durumunu belgelendirebilen bireyler, malulen emekli olma hakkına sahiptirler.

Malulen emekli olabilmek için belirli engel durumlarına veya hastalıklara göre farklı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

Yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olmak,

Sağlık kurumundan alınmış olan sağlık raporunda "çalışamaz" ibaresinin yer alması,

Ayrıca, engel oranına göre belirlenen prim ödeme süreleri şu şekildedir:

Yüzde 40-49 engel oranı için 18 yıl,

Yüzde 50-59 engel oranı için 16 yıl,

Yüzde 60 ve üzeri engel oranı için ise 10 yıl.

Bu şartları sağlayan bireyler, malulen emekli olma hakkına sahip olacaklardır.

Ayrıca, belirli hastalıklara sahip olan bireylerin de malulen emekli olabilme imkanı bulunmaktadır. Bunlar arasında kanser çeşitleri, denge bozukluğu hastalıkları, Parkinson, AIDS, bipolar, şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar, serebral palsi, organ yetmezliği, organ nakli ve tüberküloz gibi hastalıklar yer almaktadır.

Malulen emekli olma başvurusu yapmak isteyenler, ilgili sağlık raporu ve kimlik belgeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurmalıdırlar. Başvuru sırasında gerekli belgelerin sunulması da önemlidir.

Şartlarla birlikte, erken emeklilik imkanı artık daha fazla vatandaşa sunulmuş durumda. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, gereken adımları atmaları ve başvurularını yapmaları önerilir.

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