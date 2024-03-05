12.5 yıl + 5400 gün primi olan yaşadı! Erken emeklilik için 3’lü fırsat! 50-58 yaşına basan listeye alınacak

İlk defa sigortalı olan erkekler için çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirlenirken, emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Yaştan Emeklilik: Prim Gün Sayısı ve Yaş Kriteri Emeklilik için prim gün sayısının yeterli olmaması durumunda yaştan emeklilik imkanı da bulunuyor. 10 yıl çalışma süresiyle, yani 3600 gün primle emekli olmak mümkün.

Yaştan emeklilik için önemli olan ilk sigortalılık tarihine göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirken, erkekler için bu yaş sınırı 55 olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, erken emeklilik ve yaştan emeklilik imkanlarından yararlanmak isteyenlerin güncel şartları ve başvuru sürelerini dikkate alması önemlidir. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik sürecindeki vatandaşların haklarının korunması ve emeklilik yaşının daha erken dönemlere çekilmesi hedeflenmektedir.