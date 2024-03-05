SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

12.5 yıl + 5400 gün primi olan yaşadı! Erken emeklilik için 3'lü fırsat! 50-58 yaşına basan listeye alınacak

Ülkemizde emeklilik sistemi ve erken emeklilik koşulları sürekli olarak güncelleniyor ve vatandaşların lehine yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Son olarak, erken emeklilik için yeni bir rota belirlendi ve bazı önemli değişiklikler yapıldı. Erken emeklilik için gereken süre bazı şartlarda düşüyor. Bu, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için daha erken bir süre imkanı sunuyor. Peki, kimler bu şartlardan yararlanabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 07:11 Güncelleme 05 Mart 2024, 07:34
12.5 yıl + 5400 gün primi olan yaşadı! Erken emeklilik için 3’lü fırsat! 50-58 yaşına basan listeye alınacak

Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik imkanları ve şartları yeniden düzenleniyor. İşte detaylar:

Kadınlar İçin: Doğum Borçlanmasıyla 6 Yıl Erken Emeklilik

Kadınlar için doğum borçlanması, iş hayatından uzak kaldıkları süreler için bir çıkış yolu sunuyor. Her bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabilen kadınlar, toplamda 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Ayrıca, 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınlar için kısmi emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu dönemde işe giren kadınlar, 4.500 gün (12.5 yıl) çalışma süresiyle 58 yaşını tamamlayarak emekli olabiliyor.

Erkekler İçin: Askerlik Borçlanması ve Yaş Şartı

Erkeklerde erken emeklilik için askerlik borçlanması önemli bir faktör haline geliyor. Askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi olarak borçlanılabiliyor.

İlk defa sigortalı olan erkekler için çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirlenirken, emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Yaştan Emeklilik: Prim Gün Sayısı ve Yaş Kriteri

Emeklilik için prim gün sayısının yeterli olmaması durumunda yaştan emeklilik imkanı da bulunuyor. 10 yıl çalışma süresiyle, yani 3600 gün primle emekli olmak mümkün.

Yaştan emeklilik için önemli olan ilk sigortalılık tarihine göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirken, erkekler için bu yaş sınırı 55 olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, erken emeklilik ve yaştan emeklilik imkanlarından yararlanmak isteyenlerin güncel şartları ve başvuru sürelerini dikkate alması önemlidir. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik sürecindeki vatandaşların haklarının korunması ve emeklilik yaşının daha erken dönemlere çekilmesi hedeflenmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
SON DAKİKA