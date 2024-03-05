12.5 yıl + 5400 gün primi olan yaşadı! Erken emeklilik için 3’lü fırsat! 50-58 yaşına basan listeye alınacak

Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik imkanları ve şartları yeniden düzenleniyor. İşte detaylar:
Kadınlar İçin: Doğum Borçlanmasıyla 6 Yıl Erken Emeklilik
Kadınlar için doğum borçlanması, iş hayatından uzak kaldıkları süreler için bir çıkış yolu sunuyor. Her bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabilen kadınlar, toplamda 6 yıl erken emekli olabiliyor.
Ayrıca, 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınlar için kısmi emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu dönemde işe giren kadınlar, 4.500 gün (12.5 yıl) çalışma süresiyle 58 yaşını tamamlayarak emekli olabiliyor.
Erkekler İçin: Askerlik Borçlanması ve Yaş Şartı
Erkeklerde erken emeklilik için askerlik borçlanması önemli bir faktör haline geliyor. Askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi olarak borçlanılabiliyor.