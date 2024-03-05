2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi





1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ



Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde 1 Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.





Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğal gazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek. Devlet ücretsiz doğal gaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.





EKONOMİYE 10 MİLYAR TL KATKI



Öte yandan Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken bu süreçte 550 milyon metreküp yerli doğal gaz üretildi. Üretilen doğal gaz ekonomiye yalnızca 6 ayda 10 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 3.5 milyon metreküp doğal gaz üretilirken, hedef doğal gaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.

2002'DE ASGARİ ÜCRETİN 4'TE 1'İ DOĞAL GAZA GİDİYORDU



Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğal gaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.