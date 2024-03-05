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2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 10 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'e kadar sürecek. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğal gazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 08:37 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:11
2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta ʺKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreniʺne katıldı. (13 Haziran 2023)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta ʺKaradeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreniʺne katıldı. (13 Haziran 2023)

10 AYDIR 25 METREKÜP DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ KULLANILIYOR

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gazın Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğal gaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullandı.
Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğal gaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak.



1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ

Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde 1 Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.



Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğal gazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek. Devlet ücretsiz doğal gaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.



EKONOMİYE 10 MİLYAR TL KATKI

Öte yandan Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken bu süreçte 550 milyon metreküp yerli doğal gaz üretildi. Üretilen doğal gaz ekonomiye yalnızca 6 ayda 10 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 3.5 milyon metreküp doğal gaz üretilirken, hedef doğal gaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.

2002'DE ASGARİ ÜCRETİN 4'TE 1'İ DOĞAL GAZA GİDİYORDU

Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğal gaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.





Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğal gaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğal gazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.



SON 22 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Sabah'ta yer alan habere göre, doğal gazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

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