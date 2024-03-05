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1997-2008 sonrası emeklilik yaş şartı ve prim gün matematiksel tablosu! 48 50 52 yaşla emekli olacaklar listesi

Günümüzde emeklilik çalışanların hayatlarının sonunda bekledikleri bir dönemi temsil ediyor. Ancak bu sürecin detayları her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere göre şekilleniyor. Türkiye'de emeklilik Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getirenler için gerçekleşiyor. İşte bu kritik dönemin ayrıntıları ve hesaplama araçlarıyla ilgili önemli bilgiler!

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 09:29 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:29
1997-2008 sonrası emeklilik yaş şartı ve prim gün matematiksel tablosu! 48 50 52 yaşla emekli olacaklar listesi

Her ülkede emeklilik yaşları ve hizmet süreleri farklılık gösteriyor. Türkiye'de ise emeklilik için genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi koşullar aranıyor. SGK'nın resmi sitesinde yer alan hesaplama aracı, bireylerin emeklilik yaşını belirleme gerekli prim günlerini ve sigortalılık süresini hesaplama konularında önemli bir rehber niteliği taşıyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU

Erkekler için

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

Kadınlar İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 54 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 53 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 52 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 51 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 50 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 49 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 48 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 47 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 46 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 45 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 44 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 43 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 42 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EV HANIMLARI

Ev hanımlarının emeklilik sürecini daha erken bir yaşta tamamlayabilmeleri adına yapılan düzenlemelerin yanı sıra, prim gün sayılarının azaltılması gibi avantajlar da sağlanacak. Yeni sistem, ev hanımlarının daha düşük prim ödeyerek emekli olmalarına olanak tanıyacak.

KÜÇÜK ESNAFLAR VE PRİM SÜRELERİ

Küçük esnafların da emeklilik süreçlerinde daha avantajlı bir konuma gelmeleri hedefleniyor. Prim sürelerinin azaltılması ve daha esnek koşulların getirilmesi, küçük esnafın emeklilik hakkını daha erken bir dönemde elde etmelerini sağlayacak.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK

Prim günü yetersiz olan ancak yaş nedeniyle bunu tamamlamakta zorlanan bireyler için, 10 yıl sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı da sunulacak. Bu sayede, yaşlılık dönemine yaklaşan bireylerin emeklilik hakları daha erken bir şekilde güvence altına alınacak.

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