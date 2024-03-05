1997-2008 sonrası emeklilik yaş şartı ve prim gün matematiksel tablosu! 48 50 52 yaşla emekli olacaklar listesi

Ev hanımlarının emekli lik sürecini daha erken bir yaşta tamamlayabilmeleri adına yapılan düzenlemelerin yanı sıra, prim gün sayılarının azaltılması gibi avantajlar da sağlanacak. Yeni sistem, ev hanımlarının daha düşük prim ödeyerek emekli olmalarına olanak tanıyacak.

KÜÇÜK ESNAFLAR VE PRİM SÜRELERİ

Küçük esnafların da emeklilik süreçlerinde daha avantajlı bir konuma gelmeleri hedefleniyor. Prim sürelerinin azaltılması ve daha esnek koşulların getirilmesi, küçük esnafın emeklilik hakkını daha erken bir dönemde elde etmelerini sağlayacak.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK

Prim günü yetersiz olan ancak yaş nedeniyle bunu tamamlamakta zorlanan bireyler için, 10 yıl sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı da sunulacak. Bu sayede, yaşlılık dönemine yaklaşan bireylerin emeklilik hakları daha erken bir şekilde güvence altına alınacak.