"Söz konusu düzenlemeden, birinci dereceye gelen kamu çalışanları ile geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olan idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındakiler faydalanacak. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek."

Çok sayıda memurun emekli olmak için birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini beklediğini aktaran Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır" diye konuştu.