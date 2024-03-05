Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.
Tonbul, "Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı" dedi.
İKRAMİYE VE AYLIK ARTACAK
Birinci derecedeki kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesinin gelir artışı sağlayacağını ifade eden Tonbul, şunları söyledi:
"Söz konusu düzenlemeden, birinci dereceye gelen kamu çalışanları ile geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olan idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındakiler faydalanacak. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek."
Çok sayıda memurun emekli olmak için birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini beklediğini aktaran Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır" diye konuştu.