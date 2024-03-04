6’ncı kıtada yeni imza: THY, Melbourne Victory futbol takımının ana sponsoru oldu

Avustralya'nın Melbourne Victory takımı ile THY arasında yapılan sponsorluk anlaşması imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Melbourne Victory'nin Kulüp Başkanı Caroline Carnegie katıldı. Bu anlaşma ile THY, Melbourne Victory'nin Isuzu UTE A-League Erkekler ve Liberty A-League Kadınlar takımlarının yanı sıra tüm Akademi takım formalarının göğsünde yer alacak. Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması, çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da kapsayacak.

"SPOR KULÜPLERİNİ DESTEKLEMEK GELENEKSEL HALE GELDİ" Melbourne Victory takımı ile yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi." dedi.