Lufthansa’da kriz: Yer hizmetleri personeli 2 günlük greve gidecek

Almanya 'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Alman hava yolu şirketi Lufthansa 'nın yer hizmetleri çalışanlarının, şirketi yüksek enflasyon karşısında daha iyi ücrete zorlamak için 7 Mart'tan itibaren 2 günlük yeniden uyarı grevine gideceğini bildirdi.

Ver.di tarafından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Cargo ve Lufthansa Technik çalışanlarının son grevinden beri Lufthansa Grubu, daha uygun iş ücreti teklifi sunmadı, bu nedenle Lufthansa'nın yolcu alanlarında yer hizmetleri çalışanları 7 Mart Perşembe günü saat 04.00'te greve gidecek.

Grevin 9 Mart Cumartesi günü saat 07.10'da sona ermesi planlanıyor.

Sendika, söz konusu 2 günlük grev girişimiyle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

En az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep eden sendika, buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesini de istiyor.