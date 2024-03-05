SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye enflasyon zammı: 2 aylık oran ne çıktı? Artış ne kadar bekleniyor? Tahminlere göre kim, ne kadar alacak?

Memurlar ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken, enflasyon verileriyle ipuçları geliyor. 2 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.54 artış oluşurken, enflasyon tahminleri zammın yüzde 21’i aşabileceğini ortaya koyuyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 07:19
Emekliye enflasyon zammı: 2 aylık oran ne çıktı? Artış ne kadar bekleniyor? Tahminlere göre kim, ne kadar alacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. Temmuz'da tüm maaşlar artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Artış merakla beklenirken, ipuçları gelmeye başladı.

4 VERİ GELECEK
Bu yılın ilk verisi yani Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 çıkmıştı. TÜİK verilerine göre Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 olurken, zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 73 ile zirve yapacağını, ardından düşüşe geçeceğini öngörüyor.

5 AYLIK İÇİN İPUCU VAR
Mayıs'ta yıllık enflasyon yüzde 73 çıkarsa, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 21.01 seviyesinde gerçekleşecek. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.01, memurlara ve emeklilerine yüzde 5.24 enflasyon farkıyla yüzde 15.77 zam oluşacak. 5 aylık orana Haziran enflasyonu eklenerek memurların, emeklilerin zam oranı belli olacak.

Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 22 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 22, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.09 enflasyon farkıyla 16.7 zam alacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 24 olarak gerçekleşmesi halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24'e, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 7.83 enflasyon farkıyla yüzde 18.61'e ulaşacak.



MEMURA EN AZ 38 BİN TL
Memurların ve emeklilerinin Temmuz'da yüzde 10'luk zammı kesin. Üzerine eklenecek fark için enflasyon verileri bekleniyor. 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 10'luk artışa göre 36 bin 146 lirayı bulacak. Zam yüzde 15.77 olursa 38 bin 42, yüzde 16.7'yi bulursa 38 bin 348, yüzde 18.61 çıkarsa 38 bin 976 liraya ulaşacak. 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 10 artışla 16 bin 216 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla zam oranı yüzde 15.77 olursa 17 bin 66, yüzde 16.7 çıkarsa 17 bin 203, yüzde 18.61'e ulaşırsa 17 bin 485 lirayı bulacak.
Memurlar ve emekliler yılın ikinci zammının oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklar hesaplara yatırılacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
SON DAKİKA