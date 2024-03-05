Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 22 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 22, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.09 enflasyon farkıyla 16.7 zam alacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 24 olarak gerçekleşmesi halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24'e, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 7.83 enflasyon farkıyla yüzde 18.61'e ulaşacak.





MEMURA EN AZ 38 BİN TL

Memurların ve emeklilerinin Temmuz'da yüzde 10'luk zammı kesin. Üzerine eklenecek fark için enflasyon verileri bekleniyor. 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 10'luk artışa göre 36 bin 146 lirayı bulacak. Zam yüzde 15.77 olursa 38 bin 42, yüzde 16.7'yi bulursa 38 bin 348, yüzde 18.61 çıkarsa 38 bin 976 liraya ulaşacak. 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 10 artışla 16 bin 216 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla zam oranı yüzde 15.77 olursa 17 bin 66, yüzde 16.7 çıkarsa 17 bin 203, yüzde 18.61'e ulaşırsa 17 bin 485 lirayı bulacak.

Memurlar ve emekliler yılın ikinci zammının oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklar hesaplara yatırılacak.

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