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Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane'de üretimi böyle başlıyor

Altın tarihin en eski zamanlarından beri insanlık için değerli bir metal oldu. Sadece ekonomik değeriyle değil aynı zamanda kültürel anlamıyla da önem taşıyan altın yüzyıllardır insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu değerli metal Türkiye'nin altın üretiminde öncü bir rol oynayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özenle üretilen Cumhuriyet altınları ile daha da özel bir hale geliyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:27 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:30
Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi böyle başlıyor

Darphane'de gerçekleştirilen titiz altın üretimi, dikkatlice planlanmış aşamalardan geçiyor. Altın önce döküme alınarak 22 ayar rulo haline getiriliyor. Hadde işlemi sırasında inceltilen altın rulosu, doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülüyor. Her biri tek tek tartılan pullar, standart ağırlıkta ise tavlama işlemine tabi tutuluyor. Tavlama işlemiyle belirli bir yumuşaklık elde edilen pullar baskı bölümüne alınarak üretim süreci devam ediyor.

ÜRETİM SÜRECİ BÖYLE BAŞLIYOR

Cumhuriyet altınlarının üretimi, dikkatle planlanmış bir dizi aşamadan geçmektedir. Her bir adım, altının saflığını, dayanıklılığını ve estetik güzelliğini artırmak için özenle gerçekleştirilir. İşte bu sürecinin adımları:

Başlangıç Aşaması: Döküm ve Haddeleme

Üretim süreci, altının 22 ayar rulo haline getirildiği döküm işlemiyle başlar. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için kritik öneme sahiptir. Daha sonra, haddeleme işlemiyle altın rulo istenilen kalınlığa inceltilir.

Doğrama ve Tartma: Hassasiyetin Önemi

Haddeleme işleminden sonra, altın rulo doğrama kısmına taşınır ve belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu, standart ağırlığa sahip olup olmadığı kontrol edilmek üzere tek tek tartılır. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için oldukça önemlidir.

Tavlama ve Baskı: Son Dokunuşlar

Tartma işleminden geçen standart ağırlıktaki pullar tavlama işlemine alınır. Tavlama, altın pullarını belirli bir yumuşaklığa getirerek baskı bölümünde düzgün bir şekilde damgalanmalarını sağlar. Tavlama işleminden geçen pullar, Cumhuriyet Altını'nın kenar tırtılı dahil, tek seferde darp edilerek şekillendirilir.

Kalite Kontrol ve Paketleme

Üretim sürecinin her aşamasında, üretilen altınlar titiz bir kalite kontrolünden geçirilir. Bu, ürünlerin her aşamada standartlara uygunluğunun sağlanması için kritik bir adımdır. Kalite kontrolünden geçen altınlar, son olarak paketlenerek kullanıcılara ulaştırılmak üzere hazır hale getirilir.

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