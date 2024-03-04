Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi böyle başlıyor

Doğrama ve Tartma: Hassasiyetin Önemi

Haddeleme işleminden sonra, altın rulo doğrama kısmına taşınır ve belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu, standart ağırlığa sahip olup olmadığı kontrol edilmek üzere tek tek tartılır. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için oldukça önemlidir.