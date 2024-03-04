Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi böyle başlıyor

Doğrama ve Tartma: Hassasiyetin Önemi
Haddeleme işleminden sonra, altın rulo doğrama kısmına taşınır ve belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu, standart ağırlığa sahip olup olmadığı kontrol edilmek üzere tek tek tartılır. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için oldukça önemlidir.
Tavlama ve Baskı: Son Dokunuşlar
Tartma işleminden geçen standart ağırlıktaki pullar tavlama işlemine alınır. Tavlama, altın pullarını belirli bir yumuşaklığa getirerek baskı bölümünde düzgün bir şekilde damgalanmalarını sağlar. Tavlama işleminden geçen pullar, Cumhuriyet Altını'nın kenar tırtılı dahil, tek seferde darp edilerek şekillendirilir.
Kalite Kontrol ve Paketleme
Üretim sürecinin her aşamasında, üretilen altınlar titiz bir kalite kontrolünden geçirilir. Bu, ürünlerin her aşamada standartlara uygunluğunun sağlanması için kritik bir adımdır. Kalite kontrolünden geçen altınlar, son olarak paketlenerek kullanıcılara ulaştırılmak üzere hazır hale getirilir.