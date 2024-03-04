Marketler tıklım tıklım dolacak! Ramazan ayı için DEV İNDİRİM başladı! Tarım Kredi market, ŞOK, BİM, Migros tek tek duyurdu

Çay ve İçecek Çeşitleri: Efor Demlik Poşet Çay, Ab-ı Gül Gül Suyu, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Limy Aromalı İçecek ve Sarıkız Maden Suyu gibi ürünlerde indirimler mevcut.

Tatlı ve Atıştırmalıklar: Kemalpaşa, kuru kayısı, baklavalık ve böreklik yufka gibi tatlı ve atıştırmalıklar avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Güllaç ve Kadayıf Fırsatı: Ramazan Güllaç, Saffet Abdullah Mini Güllaç ve Yaşam Kızartılmış Kadayıf gibi özel tatlar uygun fiyatlarla satışta.

A101 RAMAZAN İNDİRİMİ!

A101, bu yıl da geleneksel Ramazan indirimleriyle müşterilerini karşılıyor. 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak kampanyada, iftar sofralarınıza lezzet katacak birçok ürün indirimde olacak. Çerezzya markasının özel hurmaları arasında Medine Hurması, Sukkari Hurması, Hudri Hurması gibi çeşitler bulunacak. Bu sağlıklı atıştırmalıklar, 250 gramdan 500 grama kadar değişen ambalajlarda uygun fiyatlarla sunulacak.

Ayrıca, Knorr'un çeşitli ürünleri de iftar sofralarınıza lezzet katacak. Çorba çeşitleri, makarna sosları, çiğ köfte harcı gibi pratik ve lezzetli ürünler, kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Evde hızlı ve pratik yemekler yapmak isteyenler için Mercimek Köftesi Harcı gibi ürünler de dikkat çekecek. A101'in Ramazan kampanyası, ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak adına geniş bir yelpazede seçenek sunacak. Kampanya 29 Şubat'ta başlıyor, bu fırsatları kaçırmayın!