SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Marketler tıklım tıklım dolacak! Ramazan ayı için DEV İNDİRİM başladı! Tarım Kredi market, ŞOK, BİM, Migros tek tek duyurdu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ünlü perakende zincirleri Tarım Kredi, ŞOK, BİM ve Migros, müşterilere daha uygun fiyatlı alışveriş imkanları sunmak için büyük kampanyalara imza atıyor. Tarım Kredi marketleri, Ramazan boyunca birçok temel gıda ürününde indirimli fiyatlar uygulayacak. Vatandaşlara bütçe dostu alışveriş yapma fırsatı sunacak olan bu kampanya ile özellikle gıda sektöründeki fiyat artışlarına karşı bir önlem alınmış olacak. İşte marketlerin Ramazan ayı indirimleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 21:18 Güncelleme 04 Mart 2024, 21:18
Marketler tıklım tıklım dolacak! Ramazan ayı için DEV İNDİRİM başladı! Tarım Kredi market, ŞOK, BİM, Migros tek tek duyurdu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirleri olan Tarım Kredi, ŞOK, BİM, ve Migros, müşterilere daha uygun fiyatlı alışveriş imkanları sunmak adına büyük kampanyalara imza atıyor.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ 5 MART'TA BAŞLIYOR!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında uygulanacak yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında kooperatif marketlerinde satılan tüm ürünlerde fiyatlar sabitlenecek ve herhangi bir zam uygulanmayacak.

ŞOK MARKET RAMAZAN İNDİRİMİ!

ŞOK Marketler, temel ihtiyaç ürünlerinde "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, müşterilerine seçili temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk ve kolay erişim sağlamak amacıyla "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyası başlattı. Ayrıca ŞOK'un sadakat programı "Win" üyesi olan müşteriler, özel avantajlarla ve ramazan ayında da sürecek "Win" kampanyalarıyla avantajlı alışveriş yapmaya devam edecek.

BİM RAMAZAN İNDİRİMİ!

BİM marketleri, Ramazan ayına özel geniş kapsamlı indirimlerle müşterilerini karşılıyor. Hurma, güllaç, kadayıf, kemalpaşa, Türk kahvesi, böreklik yufka, poşet çay, limonata, maden suyu gibi birçok üründe sürpriz fiyat avantajları sunuyor.

Hurma Çeşitleri İndirimde: Simbat Medjoul, Simbat Hudri, List Mebrum ve Derme Lulu hurma çeşitleri indirimde.

Güllaç ve Kadayıf Fırsatı: Ramazan Güllaç, Saffet Abdullah Mini Güllaç ve Yaşam Kızartılmış Kadayıf gibi özel tatlar uygun fiyatlarla satışta.

Tatlı ve Atıştırmalıklar: Kemalpaşa, kuru kayısı, baklavalık ve böreklik yufka gibi tatlı ve atıştırmalıklar avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Çay ve İçecek Çeşitleri: Efor Demlik Poşet Çay, Ab-ı Gül Gül Suyu, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Limy Aromalı İçecek ve Sarıkız Maden Suyu gibi ürünlerde indirimler mevcut.

A101 RAMAZAN İNDİRİMİ!

A101, bu yıl da geleneksel Ramazan indirimleriyle müşterilerini karşılıyor. 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak kampanyada, iftar sofralarınıza lezzet katacak birçok ürün indirimde olacak. Çerezzya markasının özel hurmaları arasında Medine Hurması, Sukkari Hurması, Hudri Hurması gibi çeşitler bulunacak. Bu sağlıklı atıştırmalıklar, 250 gramdan 500 grama kadar değişen ambalajlarda uygun fiyatlarla sunulacak.

Ayrıca, Knorr'un çeşitli ürünleri de iftar sofralarınıza lezzet katacak. Çorba çeşitleri, makarna sosları, çiğ köfte harcı gibi pratik ve lezzetli ürünler, kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Evde hızlı ve pratik yemekler yapmak isteyenler için Mercimek Köftesi Harcı gibi ürünler de dikkat çekecek. A101'in Ramazan kampanyası, ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak adına geniş bir yelpazede seçenek sunacak. Kampanya 29 Şubat'ta başlıyor, bu fırsatları kaçırmayın!

MİGROS'TAN RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Migros marketleri birbirinden özel ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. İşte Ramazan sofralarınızı renklendirecek bazı ürünler ve fiyatları:

Ramazan Lezzet Paketi: 499.95 TL
Ramazan Bereket Paketi: 279.95 TL
Hurma: 379.90 TL
Medine Hurması: 529 TL
File Fıstık: 79.90 TL
500 g Medjoul Hurma: 139.90 TL
250 g Çekirdeksiz Tunus Hurması: 49.90 TL
500 g Cedid Sukkari Hurma: 99.90 TL
300 g Ege Güllaç: 79.90 TL
400 g Ege Tepsi Kadayıf: 49.90 TL
140 g Ege Kemalpaşa Tatlısı: 27.90 TL
Ceviz İçi: 499.90 TL
Aydın İncir Kuru: 499.90 TL
Kuru Üzüm: 129.90 TL
Kabuklu Ceviz: 109.90 TL
500 g Davido Kuru Üzüm: 44.50 TL
100 g Şenocak Kıyılmış Fındık: 39.90 TL

Ayrıca, Dr. Oetker ürünlerinde %25 indirim, Pakmaya Pasta Yardımcılarında %25 indirim, Dr. Oetker Puding Çeşitleri 18.90 TL, Ülker Petibör 25.90 TL gibi birçok üründe cazip fiyatlar sizi bekliyor.

İhtiyacınız olan temel gıda ve temizlik ürünleri de unutulmamış! Migros'un sürpriz fiyatlarla sunduğu ürünler arasında Migros Domates Salçası, Migros Ayçiçek Yağı, Migros Rize Siyah Çay, Migros Sıvı Arap Sabunu, Migros Ultra Çamaşır Suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

3-5 Mart A101-BİM aktüel katalog listesi belirlendi: A101 ile BİMden cillop gibi kampanya!3-5 Mart A101-BİM aktüel katalog listesi belirlendi: A101 ile BİMden cillop gibi kampanya!
3-5 Mart A101-BİM aktüel katalog listesi belirlendi: A101 ile BİM'den cillop gibi kampanya!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Trabzonspor-Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 4 Mart 2024 hava durumu
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
SON DAKİKA