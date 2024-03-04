Marketler tıklım tıklım dolacak! Ramazan ayı için DEV İNDİRİM başladı! Tarım Kredi market, ŞOK, BİM, Migros tek tek duyurdu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirleri olan Tarım Kredi, ŞOK, BİM, ve Migros, müşterilere daha uygun fiyatlı alışveriş imkanları sunmak adına büyük kampanyalara imza atıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirleri olan Tarım Kredi, ŞOK, BİM, ve Migros, müşterilere daha uygun fiyatlı alışveriş imkanları sunmak adına büyük kampanyalara imza atıyor.
TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ 5 MART'TA BAŞLIYOR!
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında uygulanacak yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 5 Mart-14 Nisan tarihleri arasında kooperatif marketlerinde satılan tüm ürünlerde fiyatlar sabitlenecek ve herhangi bir zam uygulanmayacak.
ŞOK MARKET RAMAZAN İNDİRİMİ!
ŞOK Marketler, temel ihtiyaç ürünlerinde "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyasını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, müşterilerine seçili temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk ve kolay erişim sağlamak amacıyla "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyası başlattı. Ayrıca ŞOK'un sadakat programı "Win" üyesi olan müşteriler, özel avantajlarla ve ramazan ayında da sürecek "Win" kampanyalarıyla avantajlı alışveriş yapmaya devam edecek.
BİM RAMAZAN İNDİRİMİ!
BİM marketleri, Ramazan ayına özel geniş kapsamlı indirimlerle müşterilerini karşılıyor. Hurma, güllaç, kadayıf, kemalpaşa, Türk kahvesi, böreklik yufka, poşet çay, limonata, maden suyu gibi birçok üründe sürpriz fiyat avantajları sunuyor.
Hurma Çeşitleri İndirimde: Simbat Medjoul, Simbat Hudri, List Mebrum ve Derme Lulu hurma çeşitleri indirimde.
Güllaç ve Kadayıf Fırsatı: Ramazan Güllaç, Saffet Abdullah Mini Güllaç ve Yaşam Kızartılmış Kadayıf gibi özel tatlar uygun fiyatlarla satışta.
Tatlı ve Atıştırmalıklar: Kemalpaşa, kuru kayısı, baklavalık ve böreklik yufka gibi tatlı ve atıştırmalıklar avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor.
Çay ve İçecek Çeşitleri: Efor Demlik Poşet Çay, Ab-ı Gül Gül Suyu, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Limy Aromalı İçecek ve Sarıkız Maden Suyu gibi ürünlerde indirimler mevcut.
A101 RAMAZAN İNDİRİMİ!
A101, bu yıl da geleneksel Ramazan indirimleriyle müşterilerini karşılıyor. 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak kampanyada, iftar sofralarınıza lezzet katacak birçok ürün indirimde olacak. Çerezzya markasının özel hurmaları arasında Medine Hurması, Sukkari Hurması, Hudri Hurması gibi çeşitler bulunacak. Bu sağlıklı atıştırmalıklar, 250 gramdan 500 grama kadar değişen ambalajlarda uygun fiyatlarla sunulacak.
Ayrıca, Knorr'un çeşitli ürünleri de iftar sofralarınıza lezzet katacak. Çorba çeşitleri, makarna sosları, çiğ köfte harcı gibi pratik ve lezzetli ürünler, kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Evde hızlı ve pratik yemekler yapmak isteyenler için Mercimek Köftesi Harcı gibi ürünler de dikkat çekecek. A101'in Ramazan kampanyası, ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak adına geniş bir yelpazede seçenek sunacak. Kampanya 29 Şubat'ta başlıyor, bu fırsatları kaçırmayın!
MİGROS'TAN RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLAR
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Migros marketleri birbirinden özel ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. İşte Ramazan sofralarınızı renklendirecek bazı ürünler ve fiyatları:
Ramazan Lezzet Paketi: 499.95 TL
Ramazan Bereket Paketi: 279.95 TL
Hurma: 379.90 TL
Medine Hurması: 529 TL
File Fıstık: 79.90 TL
500 g Medjoul Hurma: 139.90 TL
250 g Çekirdeksiz Tunus Hurması: 49.90 TL
500 g Cedid Sukkari Hurma: 99.90 TL
300 g Ege Güllaç: 79.90 TL
400 g Ege Tepsi Kadayıf: 49.90 TL
140 g Ege Kemalpaşa Tatlısı: 27.90 TL
Ceviz İçi: 499.90 TL
Aydın İncir Kuru: 499.90 TL
Kuru Üzüm: 129.90 TL
Kabuklu Ceviz: 109.90 TL
500 g Davido Kuru Üzüm: 44.50 TL
100 g Şenocak Kıyılmış Fındık: 39.90 TL
Ayrıca, Dr. Oetker ürünlerinde %25 indirim, Pakmaya Pasta Yardımcılarında %25 indirim, Dr. Oetker Puding Çeşitleri 18.90 TL, Ülker Petibör 25.90 TL gibi birçok üründe cazip fiyatlar sizi bekliyor.
İhtiyacınız olan temel gıda ve temizlik ürünleri de unutulmamış! Migros'un sürpriz fiyatlarla sunduğu ürünler arasında Migros Domates Salçası, Migros Ayçiçek Yağı, Migros Rize Siyah Çay, Migros Sıvı Arap Sabunu, Migros Ultra Çamaşır Suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.