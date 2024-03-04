Halkbank, otomobil almak isteyenler için özel olarak tasarlanmış taşıt kredisi fırsatları sunuyor. 400.000 TL gibi yüksek bir kredi miktarı için bile uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunan banka, müşterilerine rahat bir ödeme planı oluşturma imkanı sağlıyor.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür. Ödeme Seçenekleri Kredi ödemelerinizi; Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.