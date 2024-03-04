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400.000 TL taşıt kredisi paketi listelendi! Araba alacaklara 12 ay vade sunulacak! Mart ayı 0 ve 2. el için taksit geri ödeme tutarları

Otomobil sahibi olmak isteyenler için uygun finansman imkanları araştırılırken, Halkbank'ın sunduğu taşıt kredisi olanakları dikkat çekiyor. Özellikle 400.000 TL gibi büyük bir miktar için sunulan avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri, müşterilere çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyor. Peki, mart ayı taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 08:05 Güncelleme 04 Mart 2024, 08:38
400.000 TL taşıt kredisi paketi listelendi! Araba alacaklara 12 ay vade sunulacak! Mart ayı 0 ve 2. el için taksit geri ödeme tutarları

Halkbank, otomobil almak isteyenler için özel olarak tasarlanmış taşıt kredisi fırsatları sunuyor. 400.000 TL gibi yüksek bir kredi miktarı için bile uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunan banka, müşterilerine rahat bir ödeme planı oluşturma imkanı sağlıyor.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:

400.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredileri

Akbank Taşıt Kredisi İkinci El

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 23.387,41 TL

Toplam Ödeme: 844.246 TL

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 26.409,12 TL

Toplam Ödeme: 952.728 TL

İş Bankası Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 872.815 TL

TEB - Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Ödeme: 878.637 TL

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,05

Aylık Taksit: 25.002,37 TL

Toplam Ödeme: 902.085 TL

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,20

Aylık Taksit: 25.619,26 TL

Toplam Ödeme: 924.293 TL

DenizBank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 26.828,54 TL

Toplam Ödeme: 967.827 TL

Anadolubank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %4,65

Aylık Taksit: 27.504,76 TL

Toplam Ödeme: 992.171 TL

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Oranlar anlık olarak değişebilir.

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