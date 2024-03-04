İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:
400.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredileri
Akbank Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL
Garanti BBVA Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 26.409,12 TL
Toplam Ödeme: 952.728 TL
İş Bankası Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 872.815 TL
TEB - Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 25.002,37 TL
Toplam Ödeme: 902.085 TL
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,20
Aylık Taksit: 25.619,26 TL
Toplam Ödeme: 924.293 TL
DenizBank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 26.828,54 TL
Toplam Ödeme: 967.827 TL
Anadolubank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,65
Aylık Taksit: 27.504,76 TL
Toplam Ödeme: 992.171 TL
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.
Oranlar anlık olarak değişebilir.