Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon, KDV, MTV ve gelir vergisi açıklaması

'RİSK PRİMİ 300 CİVARINA İNDİ'
Bizim için önemli olan içeride ve dışarıda tüm kesimlerin, piyasa aktörlerinin bu programa inanmasıdır. Bunu risk priminde özetlendiği kanısındayım. Türkiye'nin risk primi 600-700 bandından 300 civarına indi.
'60 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE REZERV ARTIŞI VAR'
Döviz dönüşümlü mevduatı dikkate alırsanız rezervlerdeki artış 60 milyar dolar civarındadır.
'CARİ AÇIK 35 MİLYAR DOLARA İNECEK'
Mayıs ayında 12 aylık cari açık 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Aralı kayında 45 milyar dolara geriledi. Buradan söylüyorum 2 aylık dış ticaret rakamına bakarsak 13.2 milyar dolarlık iyileşme var. Cari açık şubat, mart aylarında 35 milyar dolar aralığına inecek.
'ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ENFLASYON DÜŞECEKTİR'
Bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayın enflasyon rakamı ile ilişkisi zayıftır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir.
'ENFLASYON MARTTAN İTİBAREN YENİ TRENDE OTURACAK'
Trend programla uyumlu bir şekilde. Geçen sene eylül sonrasına bakın, aylık enflasyona bakın net bir trend var. Trend bizim ortaya koyduğumuz hedef patikası ile uyumlu halde gidiyordu. Ocak ayında bir miktar yüksek çıktı. Çok sürpriz olmadı. Şubatta da bir miktar onun devamı olabilir ama marttan itibaren tekrar yeni baştan net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamızla uyumlu hale gelecek.
Yıllık enflasyon yüksek kalacak. 2024'ün ilk yarısı dahil enflasyon yüksek kalacak dedik.
2024'te geçici olarak enflasyonu besleyen bir sürü faktör ortadan kalkacak, para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak. Biz enflasyonun ineceğini düşünüyoruz.
İLAVE TEDBİR OLACAK MI?
Maliye politikası ayağında biz enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız.
SEÇİM SONRASI YENİ VERGİLER GELECEK Mİ?
Biz vatandaşımıza da, piyasamıza da, iş alemimize de sürpriz yapmayacağız. OVP'de vizyon ne ise onu uygulayacağız. NE diyor programda, vergi ile ilgili sadece biz vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. O istisnalardan verimli olmayan, etkin olmayanlarla ilgili bir çalışma yapacağız diyor. Burada KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel oranda artış olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'de yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik.
Piyasalarda belirsizliği artırmak, seçime yönelik olarak spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya konuluyor. Koyanların bir kısmı da saygın olması gereken kişilikler."