SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon, KDV, MTV ve gelir vergisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:36 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:57
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon, KDV, MTV ve gelir vergisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Programı eylül ayında kamuoyuna paylaştık. Fiilen daha erken başladı. Bizim şu anda uygulamakta olduğumuz program 3 yıllık program. Bizim programın 3 temel hedefi var. Enflasyonu tek haneye indirmek. Kademeli bir program anlayışı benimsedik. Birinci hedef dezenflasyondur, fiyat istikrarının sağlanmasıdır.

İkinci hedefimiz mali disiplinin yeniden tesis edilmesidir. Türkiye'nin bütçe performansı iyi ama geçen sene ülkemiz deprem felaketi yaşadı. Geçici olarak bütçe açığı arttı. Deprem harcamaları dahil bütçe açığının gelecek seneden itibaren yüzde 3'ün altına çekilmesi ana hedefimizdir.

Diğer bir önemli hedefimiz cari açığı uygulayacağımız politikalarla kalıcı bir şekilde milli gelire oranla yüzde 2.5'in altına çekmek. Dış borcu aşağı çekmek, Türkiye'nin rezerv birikimini kalıcı bir şekilde sağlamak.

DİKKAT ÇEKEN KKM AÇIKLAMASI: KADEMELİ ÇIKIŞ ÖNGÖRÜYORUZ
Bu yolculukta iki unsur daha ön plana çıkıyor. KKM'den çıkış stratejimiz var. Bir diğer hedefimiz makrofinansal istikrarın pekiştirilmesi açısından ihtiyaç duyduğumuz rezerv birikimindir. KKM'den piyasaları bozmadan kademeli bir çıkış öngörüyoruz.

'RİSK PRİMİ 300 CİVARINA İNDİ'
Bizim için önemli olan içeride ve dışarıda tüm kesimlerin, piyasa aktörlerinin bu programa inanmasıdır. Bunu risk priminde özetlendiği kanısındayım. Türkiye'nin risk primi 600-700 bandından 300 civarına indi.

'60 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE REZERV ARTIŞI VAR'
Döviz dönüşümlü mevduatı dikkate alırsanız rezervlerdeki artış 60 milyar dolar civarındadır.

'CARİ AÇIK 35 MİLYAR DOLARA İNECEK'
Mayıs ayında 12 aylık cari açık 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Aralı kayında 45 milyar dolara geriledi. Buradan söylüyorum 2 aylık dış ticaret rakamına bakarsak 13.2 milyar dolarlık iyileşme var. Cari açık şubat, mart aylarında 35 milyar dolar aralığına inecek.

'ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ENFLASYON DÜŞECEKTİR'
Bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayın enflasyon rakamı ile ilişkisi zayıftır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir.

'ENFLASYON MARTTAN İTİBAREN YENİ TRENDE OTURACAK'
Trend programla uyumlu bir şekilde. Geçen sene eylül sonrasına bakın, aylık enflasyona bakın net bir trend var. Trend bizim ortaya koyduğumuz hedef patikası ile uyumlu halde gidiyordu. Ocak ayında bir miktar yüksek çıktı. Çok sürpriz olmadı. Şubatta da bir miktar onun devamı olabilir ama marttan itibaren tekrar yeni baştan net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamızla uyumlu hale gelecek.

Yıllık enflasyon yüksek kalacak. 2024'ün ilk yarısı dahil enflasyon yüksek kalacak dedik.

2024'te geçici olarak enflasyonu besleyen bir sürü faktör ortadan kalkacak, para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak. Biz enflasyonun ineceğini düşünüyoruz.

İLAVE TEDBİR OLACAK MI?
Maliye politikası ayağında biz enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız.

SEÇİM SONRASI YENİ VERGİLER GELECEK Mİ?
Biz vatandaşımıza da, piyasamıza da, iş alemimize de sürpriz yapmayacağız. OVP'de vizyon ne ise onu uygulayacağız. NE diyor programda, vergi ile ilgili sadece biz vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. O istisnalardan verimli olmayan, etkin olmayanlarla ilgili bir çalışma yapacağız diyor. Burada KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel oranda artış olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'de yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik.

Piyasalarda belirsizliği artırmak, seçime yönelik olarak spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya konuluyor. Koyanların bir kısmı da saygın olması gereken kişilikler."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı! Haksız uygulamalara geçit yok
Evlenene 4’lü destek! Çeyiz yardımı I Devlet katkısı I Faizsiz finansman I Kıdem tazminatı...
ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!
Türk varlıklarına ilgi arttı! 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
SON DAKİKA