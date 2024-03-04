Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon, KDV, MTV ve gelir vergisi açıklaması

'RİSK PRİMİ 300 CİVARINA İNDİ' Bizim için önemli olan içeride ve dışarıda tüm kesimlerin, piyasa aktörlerinin bu programa inanmasıdır. Bunu risk priminde özetlendiği kanısındayım. Türkiye'nin risk primi 600-700 bandından 300 civarına indi.

'CARİ AÇIK 35 MİLYAR DOLARA İNECEK' Mayıs ayında 12 aylık cari açık 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Aralı kayında 45 milyar dolara geriledi. Buradan söylüyorum 2 aylık dış ticaret rakamına bakarsak 13.2 milyar dolarlık iyileşme var. Cari açık şubat, mart aylarında 35 milyar dolar aralığına inecek.

'ENFLASYON MARTTAN İTİBAREN YENİ TRENDE OTURACAK'

Trend programla uyumlu bir şekilde. Geçen sene eylül sonrasına bakın, aylık enflasyona bakın net bir trend var. Trend bizim ortaya koyduğumuz hedef patikası ile uyumlu halde gidiyordu. Ocak ayında bir miktar yüksek çıktı. Çok sürpriz olmadı. Şubatta da bir miktar onun devamı olabilir ama marttan itibaren tekrar yeni baştan net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamızla uyumlu hale gelecek.

Yıllık enflasyon yüksek kalacak. 2024'ün ilk yarısı dahil enflasyon yüksek kalacak dedik.

2024'te geçici olarak enflasyonu besleyen bir sürü faktör ortadan kalkacak, para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak. Biz enflasyonun ineceğini düşünüyoruz.