PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emeklisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayına ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşmak için geri sayıma başladı. Enflasyonun ekonomik istikrara etkisi merakla bekleniyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 07:08 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:10
Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emeklisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzun süredir merakla beklenen 2024 Şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon verileri, ekonominin sağlığı ve istikrarı hakkında önemli ipuçları sunarak piyasaların da yakından takip ettiği bir gösterge olarak öne çıkıyor.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.

2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

4 Mart Pazartesi enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Şubat ayı enflasyon beklenti ortalaması 4,04 olurken en düşük 3,40 en yüksek ise 5,00 olarak açıklandı.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verisine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70 oldu, yıllık enflasyon ise yüzde 64,86'ya yükseldi.

MART AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar devam diyor.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ZAMMI KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de mağlup etti
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar için kimlerden oy isteyecek?
SON DAKİKA