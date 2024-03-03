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EYT'den sonra 5 büyük reform geliyor! Mini paket oluştu: Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik, 2. maaş, 3600 ek gösterge...

Çalışma hayatı ve emeklilik sistemi önemli değişikliklere hazırlanıyor. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi geniş bir kesimi ilgilendiren bu reformlar, belirlenen bir takvim çerçevesinde adım adım hayata geçirilecek. İşte bu kapsamlı değişikliklerin detayları...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 14:16 Güncelleme 03 Mart 2024, 14:16
EYT’den sonra 5 büyük reform geliyor! Mini paket oluştu: Prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik, 2. maaş, 3600 ek gösterge...

Türkiye'de çalışma hayatını derinden etkileyecek bir dizi reform yol haritası ortaya çıktı. 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere kadar toplumun geniş kesimlerini kapsayan önemli değişiklikleri içeriyor. İşte bu reformların detayları ve beklenen etkileri:

Ev Kadınları için Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik:

Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem devreye alınacak. Devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak ve böylece ev kadınları sosyal güvencenin yanı sıra emeklilik hakkına da kavuşacaklar.

Bağ-Kur Primlerinde İndirim:

Bağ-Kur prim gün sayısı 7200 güne düşürülerek küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilik şartları daha erişilebilir hale getirilecek. Bu değişiklikle 7200 gün prim ödemiş olanlar emeklilik haklarına daha hızlı ulaşabilecekler ve emeklilik maliyetlerinde de önemli bir azalma sağlanacak.

Tamamlayıcı Emeklilik ile İkinci Maaş:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden tüm çalışanlar ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak. Çalışanlar, işverenler ve devletin katkılarıyla bu sistemle birikimlerini değerlendirecek ve emekli olduklarında daha güçlü bir maddi temele sahip olacaklar.

Uzaktan ve Esnek Çalışma Modelleri:

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri daha yaygın hale getirilerek çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına olanak tanınacak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte çalışma saatleri ve mesai düzenlemeleri de revize edilerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacak.

Ek Gösterge 3600 Olacak:

Kamu çalışanlarının maaşlarını belirleyen ek gösterge, 3600 olarak güncellenecek. Böylece kamu çalışanlarının maaşlarında ve emeklilik ikramiyelerinde önemli bir artış sağlanacak.

Bu reformlarla birlikte Türkiye'de çalışma hayatı daha adil, daha esnek ve daha güvenli bir yapıya kavuşacak. Toplumun genel refahını artırmayı hedefleyen bu adımlar, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak.

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