PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1995-1996-1999 sigortalılara 4600-5400 günle erken emeklilik! Primi eksik olanlar için 10-12.5 yıl yeterli: 50, 55 yaşında...

Çalışma hayatının getirdiği yoğun tempoya ayak uyduramayanlar için kısmi emeklilik, önemli bir destek haline geliyor. Zira fazla çalışma imkanı olmayanlar için bu sistem, yaşlılık dönemine daha hazırlıklı adım atma fırsatı sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Peki, kimler az primle emekli olabilir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 10:01 Güncelleme 03 Mart 2024, 10:01
1995-1996-1999 sigortalılara 4600-5400 günle erken emeklilik! Primi eksik olanlar için 10-12.5 yıl yeterli: 50, 55 yaşında...

Emeklilik, çalışanların hayalini süsleyen bir dönemdir. Ancak bu hayale ulaşmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Fakat fazla çalışma imkanı olmayanlar için bu şartları sağlamak zor olabilir. İşte bu noktada devreye kısmi emeklilik formülü giriyor, az primle emekli olmanın yollarını açıyor.



10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

10 YIL PRİMLE KİMLER YAŞA BAKILMADAN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİYOR?
Bu imkandan EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri yararlanabiliyor. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabiliyor. 1984'te yapılan bir düzenlemeyle tarımda çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkanı verildi.

Bu kişilere 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 arasında belirlendi. Sosyal güvenlik reformu ile 2008'de tarım SSK uygulaması sona erdi. Ancak 2008'den önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti. EYT düzenlemesiyle bu kişilere de emeklilik hakkı tanındı. Bu kişiler 10 yıl yani 3600 prim günü doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.



12.5-15 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

İlk sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4600 ile 5400 arası prim gününü doldurmaları gerekiyor. En düşük prim şartı 4600 günden başlayan başlayarak her yıl için 100 gün artarak 5400 güne kadar çıkıyor. İşe giriş tarihi 1 Mayıs-31 Aralık 2008 arası olanların en az 4600, 2009 olanların 4700, 2016 ve sonrası olanların 5400 günü tamamlaması gerekiyor. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Ancak yaş şartı daha da artıyor.



BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EN AZ NE KADAR PRİM LAZIM?
Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için işe giriş tarihi ne olursa olsun 5400 gün gerekiyor. Fakat yaş şartı değişiyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda ise 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra başlayanlar ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor.

KISMİ EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMLER BORÇLANMAYLA TAMAMLANABİLİR Mİ?
Evet, tamamlanabilir. Borçlanma imkanı bulunanlar ihtiyaçları kadar günü bu yolla tamamlayabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan’ın il ziyaretleri sürüyor! Antalya’dan sonra sıra Muğla’da
TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
Yıllık izin hesabına dikkat! EYT’liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Hüseyin Can Güner için Çankaya’da kimlerden oy isteyecek?
Fırtına’nın doğal lideri! Trabzonspor, Edin Visca’nın ateşleyici konuşmasını yayınladı soyunma odası inledi: Hepinize yazıklar olsun
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
CHP’li Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’un pankartlarını gece yarısı söktürdü
Nükleer savaş riski | Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber’e konuştu: 3. Dünya Savaşı’nın ilk aşamasındayız
Fenerbahçe Hatayspor’u yendi! Derbiyi beklemeye geçti
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler
SON DAKİKA