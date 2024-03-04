Mart ayı mazot ve gübre desteği yatan iller güncel liste 2024: Gübre desteği ödemeleri ne kadar oldu? T.C kimlik ile sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da çiftçilerin üretim sürecine destek olmaya devam ediyor. Bu destek, çiftçilerin tarım faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Mazot ve gübre desteği tutarları kalem kalem duyurulmuş ve destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerektiği belirtilmişti.