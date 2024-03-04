Mart ayı mazot ve gübre desteği yatan iller güncel liste 2024: Gübre desteği ödemeleri ne kadar oldu? T.C kimlik ile sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da çiftçilerin üretim sürecine destek olmaya devam ediyor. Bu destek, çiftçilerin tarım faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Mazot ve gübre desteği tutarları kalem kalem duyurulmuş ve destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerektiği belirtilmişti.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre yeni senede geçerli olacak mazot ve gübre desteği tutarları netleşti. Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Yapılan açıklamayla 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, 2023 yılı Ekim ayında başlayarak çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. Yeni ödemelere dair henüz bir tarih paylaşımı gelmedi.