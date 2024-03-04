E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı! Haksız uygulamalara geçit yok

E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı.
Yeni belirlenen parasal eşiklerle elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri düzenlendi. Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele 'dur' denildi.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce alınan karar gereği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin yüzde 119.67 oranında artırılması kararlaştırıldı.
HAKSIZ UYGULAMAYA GEÇİT YOK
Kararla, Kanun'un elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yüzde 119.67 oranında artırıldı. Söz konusu maddeler, işlem hacimlerine göre, bu sektörlerin yükümlülüklerini düzenliyor. Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştı.