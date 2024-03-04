Mart 2024 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek miktarı yükseldi. Bu artış, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarını karşılamak için sunulan yardımların daha etkin olması için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU? Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.