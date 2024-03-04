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2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2021 arası olanın şans yüzüne güldü

Emeklilik çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemeler ve sunulan yeni imkanlar milyonlarca çalışan için erken emeklilik hayalini daha yakın bir hale getiriyor. Yapılan düzenlemeler arasında prim ödeme koşullarında esneme erken emeklilik için yeni yollar ve emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi önemli adımlar bulunuyor. Çalışanlara sağlanan esneklikler erken emeklilik isteyenler için avantajlı bir dönemi müjdeliyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:32 Güncelleme 04 Mart 2024, 16:32
2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2021 arası olanın şans yüzüne güldü

Erken emeklilik hayalini kovalayan milyonlarca çalışan için bu yeni düzenlemeler ve sunulan imkanlar, umut ışığı oluyor. Emeklilik için gereken prim ödeme koşullarında yapılan esnemeler, yaş sınırının gözden geçirilmesi ve diğer önemli adımlar, çalışanlara esneklik sağlayarak avantajlı bir döneme işaret ediyor.

SAĞLIK SORUNLARI OLANLARA MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu yöntemle, en az 1800 gün prim ödeyenler için yaş şartı aranmıyor, ancak malulen emeklilik alanlar çalışma hakkını kaybediyor.

KISMİ EMEKLİLİKLE NEFES ALANLAR: 10 YIL PRİM

15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlayanlar için sunulan kısmi emeklilik imkanı, özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu imkan, yaş şartını yerine getirenleri erken emekliliğe taşıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ANNELER DİKKAT

Anneler için sunulan çocuk avantajı, 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı ile kadın çalışanlara, yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlama fırsatı veriyor. Bu, annelere 6 yıl önce emekli olma imkanı sunarak, çalışan kadınların yüzünü güldürüyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, emeklilik koşullarını kolaylaştırıyor. Askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihlerini geriye çekerek, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ

Yüzde 40 ve üzeri engellilik indirimi alan çalışanlar, yaş şartı gözetmeksizin emekli olabiliyor. Bu özel düzenleme, engelli bireylerin ekonomik güvenliğini sağlarken, çalışma hayatına devam etme imkanı da sunuyor.

YIPRANMA PAYI

Ağır işlerde çalışanlar yıpranma payı sayesinde eklenen günlerle erken emekliliğin kapısını aralıyor. Bu, özellikle fiziksel olarak zorlu koşullarda çalışanların yüzünü güldüren bir imkan olarak öne çıkıyor.

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