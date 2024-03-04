2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2021 arası olanın şans yüzüne güldü

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ANNELER DİKKAT
Anneler için sunulan çocuk avantajı, 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı ile kadın çalışanlara, yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlama fırsatı veriyor. Bu, annelere 6 yıl önce emekli olma imkanı sunarak, çalışan kadınların yüzünü güldürüyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, emeklilik koşullarını kolaylaştırıyor. Askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihlerini geriye çekerek, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor.
ENGELLİ ÇALIŞANLARA ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ
Yüzde 40 ve üzeri engellilik indirimi alan çalışanlar, yaş şartı gözetmeksizin emekli olabiliyor. Bu özel düzenleme, engelli bireylerin ekonomik güvenliğini sağlarken, çalışma hayatına devam etme imkanı da sunuyor.
YIPRANMA PAYI
Ağır işlerde çalışanlar yıpranma payı sayesinde eklenen günlerle erken emekliliğin kapısını aralıyor. Bu, özellikle fiziksel olarak zorlu koşullarda çalışanların yüzünü güldüren bir imkan olarak öne çıkıyor.