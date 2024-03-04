2200-3600-5500 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2021 arası olanın şans yüzüne güldü

Erken emeklilik hayalini kovalayan milyonlarca çalışan için bu yeni düzenlemeler ve sunulan imkanlar, umut ışığı oluyor. Emeklilik için gereken prim ödeme koşullarında yapılan esnemeler, yaş sınırının gözden geçirilmesi ve diğer önemli adımlar, çalışanlara esneklik sağlayarak avantajlı bir döneme işaret ediyor.