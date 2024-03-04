Fırsatçılar harekete geçti: İstanbul’da kırmızı et her yerde farklı fiyata satılıyor!

Ramazan ayı öncesinde fırsatçılar yine harekete geçti. Kırmızı et fiyatlarıyla oynandı. İstanbul'da kasaplarda ve marketlerde farklılık gösteren fiyatların, semtten semte de değiştiği görüldü.
Ramazan ayı öncesinde fırsatçılar yine harekete geçti. Kırmızı et fiyatlarıyla oynandı. İstanbul'da kasaplarda ve marketlerde farklılık gösteren fiyatların, semtten semte de değiştiği görüldü.
Örneğin; Et ve Süt Kurumu'nda (ESK)230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi. Kıymanın Beylikdüzü'nde 540, Başakşehir'de 600 liraya satıldığı görüldü. Yine Beylikdüzü'nde 570 lirayı bulan dana kuşbaşı Başakşehir'de 620 liradan tezgahtaki yerini aldı. Kuşbaşı bazı marketlerde de 500 lira olarak fiyatlandırıldı.
Et ve Süt Kurumu'nda 299 liraya sunulan sucuk, marketlerde 615- 655 liradan, kasapta ise 555 liradan satılıyor. Pirzolanın kilosu ise Et ve Süt Kurumu'nda 380 lirayken, markette 600 ile 800 lira arasında değişiyor. Pirzola kasaplarda ise 830 ile bin 100 lira arasında satışa sunuluyor.
Et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Bazı besicilerin yaptığı spekülasyonlar yüzünden fiyatlar bu kadar artıyor. En çok zamlanan et çeşidi ise kuzu oldu" şeklinde konuştu.