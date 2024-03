Fırsatçılar harekete geçti: İstanbul’da kırmızı et her yerde farklı fiyata satılıyor!

Et fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Bazı besicilerin yaptığı spekülasyonlar yüzünden fiyatlar bu kadar artıyor. En çok zamlanan et çeşidi ise kuzu oldu" şeklinde konuştu.

