BİRİKİME DEVLET KATKISI Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 57 bin 915 liraya çıktı. 5 yılda 231 bin 660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57 bin 915 lira devlet katkısı alabiliyor. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor.

TAZMİNAT İMKANI

İş yerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak iş sözleşmesinin nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, eğer ikinci bir evlilik yapmış ve şartları taşıyorsa yine kıdem tazminatını talep edebiliyor.

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