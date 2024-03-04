Devlet evlenenlere pek çok nakdi destek sağlıyor. Evlenen kız çocuklarına 24 maaşa varan toplu ödeme sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman desteği de sunuluyor. Ayrıca tazminat imkanı da var...
Devlet evlenenlere pek çok nakdi destek sağlıyor. Evlenen kız çocuklarına 24 maaşa varan toplu ödeme sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman desteği de sunuluyor. Ayrıca tazminat imkanı da var...
KIZ ÇOCUKLARINA TOPLU PARA
Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, 2 yıllık maaşı peşin olarak ödeniyor. En düşük yetim aylığının 2 bin 500 lira olduğu dikkate alındığında en az 60 bin lira çeyiz yardımı veriliyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor. Çeyiz parası bir kereye mahsus alınabiliyor.
FAİZSİZ PARA
Evlenecek gençlere faizsiz finansman desteği de başlamış durumda. Yeni kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira veriliyor. Bu tutar her yıl artacak. 2 yıl geri ödemesiz finansman 4 yılda geri ödenecek. Çiftler aldıkları parayı 2 yıl sonra aylık 3 bin 125 lira taksitle geri verecek.
BİRİKİME DEVLET KATKISI
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 57 bin 915 liraya çıktı. 5 yılda 231 bin 660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57 bin 915 lira devlet katkısı alabiliyor. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor.
TAZMİNAT İMKANI
İş yerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak iş sözleşmesinin nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, eğer ikinci bir evlilik yapmış ve şartları taşıyorsa yine kıdem tazminatını talep edebiliyor.
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