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Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?

2023’te 25 milyar TL olan iftar pazarının bu yıl 40 milyarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 TL’den başlıyor. Öte yandan tüketici örgütleri, vatandaşlara fazla alışveriş yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:08
Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?

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Ramazan ayına sayılı günler kala oteller ve restoranların iftar menüleri hazırlandı.

İftar pazarının büyüklüğünün bu yıl 40 milyara ulaşması beklenirken çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 TL'den başlıyor. Bu fiyat lüks restoranlarda kişi başı 1.500 ila 2.500 TL arasında değişiyor. Otellerde ise kişi başı fiyat 2.000'den başlıyor, boğaz hattına doğru 4.500 TL'ye kadar çıkıyor.

GEÇEN YILA GÖRE İKİYE KATLADI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022'de oteller ve restoranlarda toplam 15 milyar TL'lik iftar pazarının oluştuğunu söyledi. Bingöl, "Geçen yıl rezervasyonlar düşse de artan fiyatların etkisiyle 25 milyar TL olmuştu. Bu yıl da 40 milyar TL'lik bir pazar öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Otel ve restoranların maliyetlerinin ikiye katladığını anlatan Bingöl, "Geçen yıla göre iftar menü fiyatları yüzde 100 arttı" dedi.

Bu artışın kurumsal şirket rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Bingöl, "Eskiden Ramazan ayına üç hafta kala kurumsal rezervasyonların yüzde 70'i gelirdi. Şimdi bu oran yüzde 15-20'lerde" diye konuştu.

BİREYSEL TALEP CANLI
Bu yıl bireysel taleplerin canlı olacağını belirten Bingöl, "Geçen yıl buruk bir Ramazan ayı geçirdik o nedenle insanlar dışarıda çok iftar yapmak istemedi. Ancak en düşük bütçeye sahip insanlar dahi bu ayda bir gün dışarıda iftar yapmak istiyor. Bu yıl bireysel taleplerin daha canlı olacağını düşünüyoruz. İnsanlar arkadaşlarıyla ya da aileleriyle gelecek. Fiyatlar artsa da bütçelerine göre bir yerlerde iftar yapacaklardır" şeklinde konuştu.

İLLERDE FİYATLAR NASIL?
Sakarya'da ortalama menü fiyatları 400-950 TL arasında. Konya'da 500-1.000 TL, Sivas'ta 400-500 TL, Karabük'te 300-450 TL, Afyon'da 300-800 TL, Gaziantep'te 300-1.000 TL, Adana'da 350-750 TL, Bursa'da 300-700 TL, Denizli'de 300-600 TL arasında değişiyor.

FAZLA ALIŞVERİŞ YAPMAMAYA DİKKAT
Öte yandan tüketici örgütleri, vatandaşlara, ramazan ayı dolayısıyla yapacakları alışverişlerde ve satın alacakları ramazan kolilerinde ürünlerin fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve gereğinden fazla alışveriş yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, ramazan alışverişi yapan vatandaşların, ürünün farklı satış noktalarındaki fiyatı hakkında önceden araştırma yapmasını önerdi. Fiyat mukayesesinin önemine işaret eden Küçük, "Yaklaşan ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenler özellikle ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli. İhtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

KANUN TÜKETİCİ LEHİNE
Marketlerde son dönemde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olabildiğine dikkati çeken Küçük, "Satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip. Bu konuda gerek ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine gerekli düzenlemeler yapılmıştır" dedi.

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