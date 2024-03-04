Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?

İftar pazarının büyüklüğünün bu yıl 40 milyara ulaşması beklenirken çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 TL'den başlıyor. Bu fiyat lüks restoranlarda kişi başı 1.500 ila 2.500 TL arasında değişiyor. Otellerde ise kişi başı fiyat 2.000'den başlıyor, boğaz hattına doğru 4.500 TL'ye kadar çıkıyor.

GEÇEN YILA GÖRE İKİYE KATLADI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022'de oteller ve restoranlarda toplam 15 milyar TL'lik iftar pazarının oluştuğunu söyledi. Bingöl, "Geçen yıl rezervasyonlar düşse de artan fiyatların etkisiyle 25 milyar TL olmuştu. Bu yıl da 40 milyar TL'lik bir pazar öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Otel ve restoranların maliyetlerinin ikiye katladığını anlatan Bingöl, "Geçen yıla göre iftar menü fiyatları yüzde 100 arttı" dedi.

Bu artışın kurumsal şirket rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Bingöl, "Eskiden Ramazan ayına üç hafta kala kurumsal rezervasyonların yüzde 70'i gelirdi. Şimdi bu oran yüzde 15-20'lerde" diye konuştu.