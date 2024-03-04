5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!

Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik/doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. 2019 ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulunursa bu imkanı değerlendirebiliyor. İşte sağlanan avantaj:

- 2023'ün ikinci yarısında başvurarak 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 77 bin 267 lira (13.454,50 x % 32 x 18 ay) ödedi. 11 bin 590 liralık kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabilecek.

- 2023'ün ikinci yarısında başvurup bir çocuk için 2 yıllık borçlanma yapan kişi 103 bin 23 lira (13.414,50 x % 32 x 24 ay) verdi. Bu paranın 15 bin 453 lirasını geri almak mümkün olacak.

- Bu yıl 115 bin 214 lira (20.002,50 x % 32 x 18 ay) ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 17 bin 282 lirayı geri alabilirken; 153 bin 619 lira (20.002,50 x % 32 x 24 ay) yatırarak 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi de 23 bin 42 lira vergi iadesinden yararlanır.





Örnekteki brüt 30 bin lira maaşlı çalışan, 77.267,52 lira ödeyerek 18 aylık borçlanma yapmışsa, vergi matrahından 7 ay boyu aylık 10.747,88 lira düşülür ve eline geçecek para aylık 1.612,18 lira artar. 8'inci ayda matrahtan indirilecek tutar 2.032,36, vergi avantajı 304,85 lira olur. 8 ayda 11 bin 590 lirayı vergi iadesiyle geri alır. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN