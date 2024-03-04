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Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT'lilere nasıl uygulanır?

Eksik primlerini tamamlamak için borçlanma yapanlar, ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Emekli olan EYT’lilere de çalışmaya devam ediyorsa bu imkan var. İşte detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:43
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?

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Ülkemizde erken emekli olmanın başlıca yolu borçlanma ile açılıyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor.

Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Ancak genellikle ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın bir dönemde başvurulup ödeniyor. Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri almak da mümkün.



KİMLER YARARLANIYOR?
SGK'ya ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artıyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın hem de vergi iadesi başvurusunun yapıldığı tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor.

5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!
Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik/doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. 2019 ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulunursa bu imkanı değerlendirebiliyor. İşte sağlanan avantaj:

- 2023'ün ikinci yarısında başvurarak 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 77 bin 267 lira (13.454,50 x % 32 x 18 ay) ödedi. 11 bin 590 liralık kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabilecek.

- 2023'ün ikinci yarısında başvurup bir çocuk için 2 yıllık borçlanma yapan kişi 103 bin 23 lira (13.414,50 x % 32 x 24 ay) verdi. Bu paranın 15 bin 453 lirasını geri almak mümkün olacak.

- Bu yıl 115 bin 214 lira (20.002,50 x % 32 x 18 ay) ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 17 bin 282 lirayı geri alabilirken; 153 bin 619 lira (20.002,50 x % 32 x 24 ay) yatırarak 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi de 23 bin 42 lira vergi iadesinden yararlanır.



Örnekteki brüt 30 bin lira maaşlı çalışan, 77.267,52 lira ödeyerek 18 aylık borçlanma yapmışsa, vergi matrahından 7 ay boyu aylık 10.747,88 lira düşülür ve eline geçecek para aylık 1.612,18 lira artar. 8'inci ayda matrahtan indirilecek tutar 2.032,36, vergi avantajı 304,85 lira olur. 8 ayda 11 bin 590 lirayı vergi iadesiyle geri alır.

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