Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştık

22 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu ay açıklanacak 2023 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. IŞIKHAN, "Aynı şekilde tüm öncü göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını gösteriyor. Aktif iş gücü programları ile işverenimize, işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz. Bu programların şartlarını esneterek daha çok kişinin yararlanması noktasında adımlar atıyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA GİRİŞİMCİLİK BULUŞMASI

Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında düzenlenen ve Para dergisinin ev sahipliğinde yapılan 10. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, bu yıl 'Yapay Zeka Çağında Girişimcilik' temasıyla online olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen zirveye alanında söz sahibi pek çok uzman ve girişimci katılım sağladı. 7 özel oturum ve 3 ana başlıkta düzenlenen panellerle yapay zekânın geldiği nokta ele alındı. AHaber ve Apara sunucusu Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğündeki online zirvenin açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur yaptı. Panellerdeki konu başlıkları; 'Yapay zekâ iş yapış modellerini nasıl değiştirecek?', 'Yatırımcıların gözünden', 'Yapay zekâ çağında girişimci olmak' oldu.

HER AY 10-15 BİN KONUT DAĞITACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların dağıtımına devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Geçen ay 46 bin konutu hak sahiplerine verdik. Bu ay vereceklerimizle sayı 75 bini bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz."

BİM'DEN HATAY'A 21 YENİ MAĞAZA

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüren BİM, Hatay'da 21 yeni mağaza açtı. Yeni açılan mağazalarda mevcuda ek olarak yaklaşık 100 kişilik daha istihdam sağlanacağını belirten BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, şöyle konuştu: "Aşhane'de kadınların ürettiği kurabiye çeşitlerini Hatay'daki mağazalarımızda satmaya başladık. Antakya BİM'lerde satılan günlük simitleri de yine Aşhane'den tedarik etmeye başladık ve Aşhane Antakya Kooperatifi'nin en büyük destekçisi konumuna geldik. Erzin Kadıneli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nden tedarik edeceğimiz reçel, zahter gibi yöresel ürünlere de Hatay bölgesindeki mağazalarımızda yer vereceğiz."

THY'DEN 6'NCI KITAYA İLK UÇUŞ

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6'ncı kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Karşılıklı turizmin bu şekilde artacağına inanıyoruz. Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz" diye konuştu. Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, uçmak için pist başına hareket eden uçağın ardından su döktü.

T10X IÇIN ÖZEL FİNANSMAN DESTEĞİ

TOGG, T10X siparişleri için farklı finansman imkanları sunmaya başladı. En donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye sıfır faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği kullanıcıların ilgisine sunuldu. V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faizle 24 ay vadeli seçenekler de mevcut. T10X'in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de yüzde 50'sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı bulunuyor.

TÜRK TELEKOM'UN ÇÖZÜMÜ ITU-T'DE

Türk Telekom'un, yerli mühendislerin katkılarıyla başlattığı ve geliştirdiği, Net Insight iş birliği ile hayata geçirdiği, 'Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü' için ITU-T'de yeni bir çalışma maddesi oluşturularak standartlaştırma sürecine girildi. Telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin ihtiyacını karşılayan çözüm, uydu sistemlerinden bağımsız çalışabiliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yenilikçi çözümümüzün küresel arenada önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz" dedi.

İLK OYUNUYLA ABD'YE AÇILACAK

NBL Games'in yeni oyunu pazara hızlı giriş yaptı. Yapay zekâ destekli multiplayer sosyal bilgi yarışmaları ve kelime oyunlarına odaklanan şirketin ilk oyunu 'Quiz Crush', Türkiye oyun pazarında üst sıralara tırmanmaya başladı. Emre Ulusoy, Gökhan Örün, Erdem Yurdanur, Ömer Kırkağaclıoğlu ve Kokteyl ekibinin güçlerini birleştirmesiyle doğan NBL Games, 150 milyon lira değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı. NBL Games, ilk oyunu olan Quiz Crush ile şimdi de ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.

BAŞ'ROLLS' ONUN

Yaklaşık 30 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı otomobili olan ve sadece 4 adet üretilecek Rolls-Royce Droptail'in 3'üncüsü tanıtıldı. La Rose Noire Droptail ve Amethyst Droptail'in ardından Arcadia Droptail'in üzerindeki perde kalktı. Arcadia, müşterinin talebi doğrultusunda beyaz renkte üretildi. Ahşap ve deri ağırlıklı kabin alanının oluşturulması için tam 8 bin saat, özel yapım saatinin geliştirilmesi için de 2 yıl harcandığı belirtildi. Saatin montajının da 5 ay tamamlandığı kaydedildi. İçi lüks bir yat gibi hazırlanan, V12 motora sahip, 593 beygir gücündeki Rolls- Royce Arcadia, Singapur'da özel törenle sahibine teslim edildi.

ARAMCO'YU GE'ÇİP' 3'ÜNCÜ OLDU

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, çip üreticisi Nvidia hisseleri yükselişini sürdürüyor. Nvidia'nın hisseleri önceki gün yüzde 4 kazançla 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 66'yı aştı. Piyasa değeri 2 trilyon 56 milyar dolara ulaşan Nvidia, Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu. Dördüncü sıraya gerileyen Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 2 trilyon 46 milyar dolar olarak hesaplandı. Microsoft 3 trilyon 87 milyar dolar, Apple da 2 trilyon 774 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 2 sıradaki yerini korudu. Nvidia, geçen ay önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçmişti. Geçen yıl Mayıs'ta 1 trilyon dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, geçen hafta ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.