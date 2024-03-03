Artık o kişiler de EYT’li olabilecek! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu yenilendi! 1999 sonrası şartlar belli oldu

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesiyle ilgili yeni düzenleme, hükümetin seçim öncesinde verdiği sözlerin bir parçası olarak gündemde önemli bir yer tutuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, söz konusu düzenlemelerin Orta Vadeli Plan çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti. Ancak, bütçe disiplini göz önünde bulundurularak adımların atılacağını vurguladı.

Yeni Düzenlemenin Meclis'ten Geçmesi Bekleniyor Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis'ten geçmesiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.