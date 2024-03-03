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Artık o kişiler de EYT'li olabilecek! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu yenilendi! 1999 sonrası şartlar belli oldu

Esnafa erken emeklilikle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyunun gündemine oturan soru ise, Bağkur 7200 prim günü ile emeklilik düzenlemesinin yasalaşıp yasalaşmadığı ve ne zaman hayata geçeceği oldu. Bağkur 7200 prim günü ile emeklilik imkanı, birçok kişi tarafından araştırılıyor ve bekleniyor. Şu an 9000 olan emekli prim sayısının 7200'e düşürülmesi, esnaf ve çalışanlar arasında umut yaratıyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birçok kişi 5 yıl erken emekli olabilecek.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 16:35 Güncelleme 03 Mart 2024, 16:35
Artık o kişiler de EYT’li olabilecek! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu yenilendi! 1999 sonrası şartlar belli oldu

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesiyle ilgili yeni düzenleme, hükümetin seçim öncesinde verdiği sözlerin bir parçası olarak gündemde önemli bir yer tutuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, söz konusu düzenlemelerin Orta Vadeli Plan çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti. Ancak, bütçe disiplini göz önünde bulundurularak adımların atılacağını vurguladı.

Yeni Düzenlemenin Meclis'ten Geçmesi Bekleniyor

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis'ten geçmesiyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.

EYT Konusunda Önemli Gelişmeler

Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da önemli gelişmelerin olduğu belirtiliyor. Şu anda 2 milyon civarında EYT'den etkilenen emeklinin bulunduğu ve bu durumdaki emeklilerin yanı sıra özel sektöre dönmek isteyenler için destek sağlanacağı ifade ediliyor.

Bağ-Kur'luların Emeklilik Sürecinde Değişiklikler

Bağ-Kur'lular için prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte, emeklilik yaşının geriye çekilmesi ve bu durumdan etkilenen kişilerin daha erken emekli olabilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'luların 5 yıl önce emekli olabilecekleri ifade ediliyor.

Yasalaşma Süreci ve Beklentiler

Bu gelişmelerin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçleri ve prim gün sayılarıyla ilgili önemli değişikliklerin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu süreçte, hükümetin verdiği sözlerin yerine getirilmesiyle birlikte, emeklilik sistemindeki adaletin artması hedefleniyor.

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