Türkiye balıkçılıkta geçen yıl 1 milyon tonla rekor kırdı: Bu yıl hedef 575 bin ton!





15 GÜNDE 2 ZAM YAPTILAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İstanbul'da kasaplarda kırmızı ete 15 günde iki kez zam yapıldı. Rekabet Kurumu'na ihbarda bulundum" dedi. Etin pahalıya mal edilmiş gibi gösterildiğini, kıymanın kilogramının 350 liradan 480 liraya çıktığını söyleyen Ağaoğlu, "Tavuk da zamlandı. 15 gün önce tavuk göğsü 100 lira seviyesindeydi. 150 liraya satılmaya başladı" diye konuştu.



SANAYİDE ÇARKLARIN DÖNÜŞÜ HIZLANDI

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 8 ay aradan sonra eşik değer 50'nin üstüne çıktı. Ocak'ta 49.2 olarak gerçekleşen manşet PMI, Şubat'ta 50.2'ye yükseldi. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayarak, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor" dedi.



ESNAFIN KREDİ LİMİTİ YÜKSELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'tan kullandığı genel işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiğini bildirdi. Yeni kredi taleplerine sağlanan kolaylığa da dikkati çeken Bolat, "Yeni kredi taleplerinde mevcut kredileri kapatma şartı aranmayacak" dedi. Öte yandan deprem bölgesindeki KOBİ'ler, son 5 yılda faiz veya hibe niteliğindeki desteklerden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

BAFRA OVASI'NDAN 200 BİN TON LAHANA

Kışlık sebzede önemli üretim merkezlerinden Samsun sınırlarındaki Bafra Ovası'nda beyaz lahanada yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor. Yörede hasat Nisan'da tamamlanacak. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada dönüm başına beyaz lahanada 5 ile 10 ton arasında verim alındığını belirterek, "Ovamızdan 200 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezon başlarken fiyatlar normal gitti, şimdi düşük" dedi.



ZORLU PIRASA MESAİSİ

Kırklareli'nde kadınlar tarafından yetiştirilen pırasalar zahmetli yolculuğun ardından sofralara geliyor. Vize ilçesine bağlı köylerde hasada Ocak'ta başlanıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü bölgede kadınlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürüyor. Üretici Ayşe Ceylan, en zor işin pırasa yıkamak olduğunu, soğukta zorlandıklarını kaydederken; Sıdıka Keskin de "Devamlı kökündeki çamuru ovalıyorsun" dedi.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TOPRAKLA ERKEN BULUŞTU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, AB nezdinde tescilli sarımsağın ekimine hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başlandı. Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Taşköprü sarımsağının ekim zamanının iklim şartları nedeniyle değişebildiğini dile getirerek, "Şu anda sarımsağın neredeyse üçte biri ekildi" dedi.



KAVILCA BUĞDAYI FARKLI PAZARLARA AÇILACAK

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Ardahan Kavılca Buğdayı' adıyla alınan coğrafi işaret belgesi üreticileri sevindirdi. Kavılca buğdayının üretimi özellikle devletin tohum desteğiyle yaygınlaşıyor. 200 çiftçi tarafından 4 bin dekar alanda ekimi yapılan kavılca buğdayından bin tona yakın ürün elde ediliyor. Kuraklık ve soğuk iklime dayanıklı olan kavılcanın, işlenerek farklı ürünlere dönüştürülüp farklı pazarlara açılması hedefleniyor.