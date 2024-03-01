Son dakika: THY Melbourne seferlerine başladı

Karşılıklı turizmin bu şekilde artacağını, gerçekleşeceğine inanıyoruz. O nedenle bu uçuşa çok önem verdik. Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney'e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre yıl sonuna kadar oraya da uçuşlara başlayabiliriz" dedi.