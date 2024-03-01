Son dakika: THY Melbourne seferlerine başladı

5 kıtada, 129 ülke ve 345 destinasyona uçuş yapan THY, Avustralya'nın Melbourne kentine de uçmaya başladı. Bugün yapılan İlk uçuşa THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve gazeteciler de katıldı. Toplam 349 yolcunun bulunduğu uçak saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Melbourne yolcuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, "Avustralya 26 milyon nüfusu olan, yıllık kişi başı milli geliri 70 bin dolar olan bir ülke. Dünyada bu zenginlikte 3'ncü ülke. Zaten Anzaklardan dolayı Çanakkale'den dolayı ülkemize geliyorlardı. Uzun bir yol kat ediyorlar. Artık Melbourne'dan binen bir yolcu direkt 17,5 saatlik uçuşla Singapur aktarmalı Türkiye'ye gelecek.
Beraberimizde gazeteciler de var. Onları Avustralya'ya götürüyoruz. Aynı şekilde geçen hafta birçok youtuber geldi ve ülkemizin güzelliklerini gezdiler. Orada ülkemizin güzelliklerini anlatacaklar.