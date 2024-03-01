SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: THY Melbourne seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, Melbourne seferleri başladı. Melbourne yapılan ilk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Sidney uçuşları için görüşmelerin sürdürdüğünü ve yıl sonuna kadar buraya da seferlere başlayabileceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 20:09 Güncelleme 01 Mart 2024, 20:09
Son dakika: THY Melbourne seferlerine başladı

5 kıtada, 129 ülke ve 345 destinasyona uçuş yapan THY, Avustralya'nın Melbourne kentine de uçmaya başladı. Bugün yapılan İlk uçuşa THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve gazeteciler de katıldı. Toplam 349 yolcunun bulunduğu uçak saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Melbourne yolcuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, "Avustralya 26 milyon nüfusu olan, yıllık kişi başı milli geliri 70 bin dolar olan bir ülke. Dünyada bu zenginlikte 3'ncü ülke. Zaten Anzaklardan dolayı Çanakkale'den dolayı ülkemize geliyorlardı. Uzun bir yol kat ediyorlar. Artık Melbourne'dan binen bir yolcu direkt 17,5 saatlik uçuşla Singapur aktarmalı Türkiye'ye gelecek.

Beraberimizde gazeteciler de var. Onları Avustralya'ya götürüyoruz. Aynı şekilde geçen hafta birçok youtuber geldi ve ülkemizin güzelliklerini gezdiler. Orada ülkemizin güzelliklerini anlatacaklar.

Karşılıklı turizmin bu şekilde artacağını, gerçekleşeceğine inanıyoruz. O nedenle bu uçuşa çok önem verdik. Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney'e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre yıl sonuna kadar oraya da uçuşlara başlayabiliriz" dedi.

BAŞKONSOLOS UÇAĞIN ARKASINDAN SU DÖKTÜ
İlk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na gelen ve uçağın arkasından su dökerek THY uçağını Melbuorne'ya uğurlayan Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, "Türkiye ve Avustralya'yı ve Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyorum. İlk uçuşun hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir rota olacak. Bu ilk uçuş için her şeyin en iyisini diliyorum" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
CHP’li Battal İlgezdi’den Ekrem İmamoğlu’na tepki AK Parti’ye teşekkür: Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü
İYİ Parti-CHP geriliminde yeni perde | İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu’dan kendisini ’metro fatihi’ ilan eden Ekrem İmamoğlu’na: Abartma
Son dakika: Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı! En yakınları bile tehdit etmiş! Mesajlar bilirkişi raporunda
Özgür Özel’in ’jest’ sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sert yanıt: Midem bulanıyor
Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...
Başkan Erdoğan’dan Antalya’da yoğun diplomasi
Kılıçdaroğlu’na CHP’li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye’ye satışın bloke edilmesini isteyen Senatör Rand Paul’e Ermeni lobisinden tam destek
Adnan Oktar’ın Erzurum’daki yapılanması deşifre oldu! Kadın avukatlarla görüşme sırasında kameranın yönü neden değiştirildi?
Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
SON DAKİKA