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Son dakika: THY "Turkish Airlines Red"i tanıttı

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü ile işbirliğinde oluşturulan "Turkish Airlines Red"i tanıttı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 23:09 Güncelleme 01 Mart 2024, 23:09
Son dakika: THY Turkish Airlines Redi tanıttı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolunun, süregelen büyümesini ve küresel erişimini yansıtan önemli bir hamleyle logosunun ikonik kırmızı rengini ön plana çıkarmak amacıyla renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Bu işbirliğinin, hava yolunun istikrarlı yolculuğunda farklı bir adımı simgelerken, marka kimliğinin her geçen gün güçlendiğini vurgulamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, "Turkish Airlines Red"in tanıtımının, hava yolunun Melbourne'e ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve uçuş ağını 6 kıtaya genişletmesi de dahil önemli kilometre taşlarına ulaşmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, bu başarının, filosunun 450 uçağa ulaşmasıyla birleştiğinde THY'nın dünya çapında kültürleri, insanları ve destinasyonları birbirine bağlama konusundaki kararlılığının da altını çizdiği vurgulandı.

Bu başarıların özünü oluşturan "Turkish Airlines Red"in, hava yolunun dinamik yapısını ve Türk misafirperverliğinin sıcaklığını temsil ettiği belirtilen açıklamada, rengin, THY'nın benzersiz hizmet ve seyahat deneyimi sunmaya olan bağlılığını da vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada işbirliğine ilişkin değerlendirmesine yer verilen THY İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları Kırmızısı'nı oluşturmak için Pantone Renk Enstitüsü ile yaptığımız işbirliği, markamızın gelişiminde önemli bir dönüm noktası. Bu yeni renk, sadece görsel kimliğimizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda genişleyen küresel ayak izimizi ve filomuzun büyümesini de kanıtlıyor. Bu durum aynı zamanda, kıtaları birbirine bağlama konusundaki mükemmellik ve yenilikçilik anlayışımızın bir işareti."

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise "Türk Hava Yolları, uçuş ağını dünya çapında 130 ülkeye genişletirken, Turkish Airlines Red'in oluşturulmasında kendileriyle işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyduk. Cesur tavrı ve öncü ruhuyla yeni deneyimlerin heyecanını vadeden bir kırmızı tonu olan Turkish Airlines Red, keşfedilmemiş olana doğru bir yolculuğa çıkma tutkumuzu uyandırıyor. Güçlü ve enerji dolu, dinamik bir kırmızı ton olan Turkish Airlines Red, ufkumuzu genişletiyor, kalplerimizi ve zihinlerimizi yaşamın bütünlüğüne açma arzumuzu harekete geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, THY'nın zirveye uçmaya devam ederken eşsiz hizmet anlayışını ve kalitesini de "Turkish Airlines Red" ile tescillemiş olduğu kaydedildi.

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