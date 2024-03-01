EMEKLİYE 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?

Yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi artıyor. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.



▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.